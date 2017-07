Acne nas costas? A causa pode estar na forma como você toma banho

Pode ser complicado se livrar da acne nas costas por ser um local de difícil acesso. De acordo com a dermatologista norte-americana Christie Kidd, conhecida por tratar celebridades, mudar alguns hábitos de higiene na hora de tomar banho pode ser um método fácil de eliminar o problema.

Etapas

“Muitos de nós, quando aplicamos o condicionador no cabelo, deixamos ele agir enquanto lavamos o resto do corpo”, disse Christie ao site da modelo Kendall Jenner, que teve problemas com acne na adolescência. No entanto, quando enxaguamos, as costas ficam com os resíduos do produto e esquecemos de retirar.

Uma técnica que pode ajudar a evitar a oleosidade na região é deixar a limpeza da pele como última etapa do banho. A dermatologista recomenda que enxaguar o cabelo completamente e prendê-lo para, finalmente, utilizar um sabonete específico nas costas e em outras áreas mais sensíveis.

A acne

A acne é produzida, principalmente, por hormônios que aumentam a produção natural das glândulas sebáceas. Dessa forma os folículos capilares ficam obstruídos por óleo e células mortas. A situação pode piorar quando bactérias P. acnes, geralmente inofensivas, entram em ação e inflamam a região. Por isso, é preciso ter cautela ao espremer as espinhas.

No Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 80% dos adolescentes são afetados pela acne. Já as maiores causas em pessoas de até 30 anos são o stress, a genética e a gravidez, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

Recomendações

Os especialistas recomendam lavar a área da pele oleosa ou acneica com um sabonete neutro e água morna. Também é aconselhável evitar espremer cravos e espinhas sem preparo, pois isso pode piorar a condição e tornar as cicatrizes permanentes.