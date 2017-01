A dica inusitada de Gwyneth Paltrow para aumentar a libido

Frequentemente a atriz Gwyneth Paltrow é alvo de polêmica por suas recomendações sobre estilo de vida, beleza e alimentação. Logo, a nova prática associada à atriz não poderia ser diferente. A última matéria publicada no site Goop, do qual ela é curadora, elenca os benefícios do uso dos ovos yoni – gemas de pedras preciosas como jade e quartzo rosa que devem ser inseridas na vagina para retirar a energia negativa, aumentar a libido, entre outras vantagens.

A palavra em sânscrito “yoni”, pode ser traduzida como “lugar sagrado” e se refere ao útero feminino. Acredita-se que cristais e pedras preciosas carreguem uma energia sutil que, quando inseridos nesse lugar sagrado, eliminam a energia negativa, segundo informações do jornal britânico The Independent. Além disso, o formato oval ajuda a fortalecer a musculatura da região, de forma similar ao pompoarismo. Segundo Shiva Rose, atriz e blogueira de origem americana e iraniana, em entrevista ao Goop, a prática é comum entre praticantes de yoga.

Prática milenar

E não se engane pensando que a prática é a mais nova tendência sexual. Pelo contrário. Ela é milenar. Segundo o Goop, esse é o grande segredo das rainhas e concubinas da realeza chinesa na antiguidade. Suas usuárias afirmam que “o uso regular aumentar o chi (conceito da medicina chinesa para se referir à energia de vida), os orgasmos, o tônus muscular, o balanceamento hormonal e a energia feminina em geral”.

Algumas adeptas dormem com o ovo yoni inserido e outras gostam de colocá-lo e sair pela rua, pois se sentem mais atraentes, afirma Rose. No entanto, ela ressalta que os resultados não são imediatos. Demorou cerca de um mês para que ela pudesse perceber alguma diferença. Hoje, ela é um de suas maiores defensoras. “Eu sinto falta quando não uso”, afirma.

Ainda segundo ela, nunca se é muito jovem ou velha para usá-lo. “Uma vez sexualmente ativa, mulheres de qualquer idade se beneficiam com o ovo – quem não quer seus músculos mais tonificados, um aumento da libido e lubrificação e seus hormônios equilibrados?”, questiona.

Quanto ao risco do ovo “se perder lá dentro”, Rose garante que não existe essa possibilidade. Mas explica que, para que não haja preocupação, os ovos yoni vêm com um “furo” no topo que possibilita a inserção de um fio, facilitando a retirada.

Ritual

A atriz afirma também que o ovo deve ser guardado em um saco de seda e recomenda um ritual antes de inseri-lo. “Eu coloco-o em um belo pedaço de tecido, acendo uma vela, às vezes até queimo algumas folhas de sálvia. Para o meu ritual, imagino uma luz pura fluindo entre mim e o ovo.”

No entanto, ainda não se sabe se a própria Gwyneth usa ou não o objeto.