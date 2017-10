A ciência comprova: costas arqueadas são sexy

A ciência acaba de ratificar o que celebridades como Jennifer Lopes, Kim Kardashian e Taylor Swift já sabiam: costas arqueadas são sexy. De acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira no periódico científico Evolutionary Psychological Science, homens e mulheres acham costas curvadas atraentes, em comparação com outras posturas.

Segundo os pesquisadores da Universidade de Minho, em Portugal, estudos anteriores em animais de diversas espécies já haviam revelado que a postura lordótica – basicamente, empurrar a pelve para trás – é um sinal que as fêmeas mostram quando estão prontas para acasalar.

Eles acreditam que, na espécie humana, essa postura também pode ter evoluído como parte do comportamento de paquera dos humanos e como sinal de uma mulher estar disposta a ser cortejada por um homem.

Como foi feita a pesquisa?

Com a ajuda de um computador, os cientistas geraram seis modelos diferentes em 3D da parte superior do corpo feminino. Em cada um deles, as costas foram manipuladas em um ângulo normal, mas ligeiramente diferente. Em seguida, 82 homens e mulheres avaliaram quão atraentes eram as amostras a partir de três perspectivas: de frente, de costas e de lado. Enquanto analisavam as imagens, uma tecnologia de rastreamento ocular monitorou seus olhares.

Os resultados revelaram que as pequenas mudanças no ângulo das costas de uma mulher influenciam a forma como os outros a consideram atraente. Quanto mais arqueada a curvatura, mais atraente a pessoa se tornava para ambos os gêneros.

Os rastreamento ocular mostrou ainda que os participantes passaram mais tempo olhando para as imagens que mostravam a parte de trás do corpo, em comparação com os ângulos laterais ou frontais. Entretanto, as mulheres tendiam a focar na área da cintura, enquanto os homens concentraram sua atenção nos quadris.

Isso indica que há uma atração maior por ângulos onde o quadril é mais visível, como o lateral e o posterior, em comparação com o frontal. “O aumento da curvatura aumenta a percepção de atratividade. A percepção de atratividade e atenção visual para a região do quadril sugerem que a lordose pode sinalizar a disponibilidade das mulheres para serem cortejadas. Isso também pode explicar porque o uso de salto alto aumenta a atratividade das mulheres”, disse Farid Pazhoohi, líder do estudo.