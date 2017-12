Papa Francisco, em visita a Mianmar, onde o governo é alvo de críticas por não conter a perseguição aos muçulmanos rohingyas, considerados “a minoria mais perseguida do planeta”

Todo mundo tem seu valor, suas riquezas e também suas fraquezas. A paz se constrói no corpo das diferenças, porque a unidade sempre implicará a diversidade.

A promessa do Vale do Silício era que as redes sociais gigantes on-line fariam o mundo melhor. Nós todos seríamos ‘netzens’ (cidadãos da internet), igualmente conectados, igualmente capazes de publicar, igualmente capazes de confrontar o poder. Mas não saiu bem assim.

Niall Ferguson, historiador escocês, na 'Folha de S.Paulo'