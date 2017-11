Nossa geração de médicos esteve à frente da maior revolução da história da medicina brasileira: a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Drauzio Varella, em discurso no teatro da Faculdade de Medicina da USP, durante a comemoração do quinquagésimo aniversário de sua formatura







Uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime. Fernando Segóvia, novo diretor-geral da PF, referindo-se ao fato de o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) ter sido flagrado saindo de uma pizzaria em São Paulo carregando em uma só mala toda a materialidade de 500 000 reais, entregues por um executivo da JBS







Quantas malas são suficientes para o novo diretor-geral da PF? Carlos Fernando Lima, procurador, integrante da força-tarefa da Lava-Jato, ironizando, nas redes sociais, a bagagem retórica de Segóvia







Alguém tem de pegar essa bomba, né? Bernardinho, técnico de vôlei, ao ser questionado, pelo jornal 'O Estado de S. Paulo', sobre os riscos de assumir uma administração falida, caso dispute e vença as eleições para o governo do Rio







Acho que ele (Jair Bolsonaro, deputado federal do PSC-RJ e presidenciável) tem o direito de ser candidato, de convencer as pessoas, e o Brasil tem de colher aquilo que planta. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República empenhadíssimo em voltar ao cargo, em discurso no encontro do PCdoB que marcou o lançamento da deputada estadual gaúcha Manuela D’Ávila como pré-candidata do partido às eleições presidenciais de 2018







O Brasil Velho, com suas profundas raízes patrimonialistas e corporativistas, venceu, e o Brasil que queremos, o da boa governança, perdeu. Armínio Fraga, economista, ex-presidente do Banco Central, em artigo no 'Valor Econômico'







Trump é um acidente em nossa história. O Brasil também conhece essas tristes circunstâncias, quando acidentes acontecem. O sistema presidencialista, que o Brasil e os EUA têm, permite que muita coisa aconteça por azar no jogo dos dados. Jeffrey Sachs, economista americano, professor da Universidade Colúmbia, na 'Folha de S.Paulo'







Dá muito medo viver numa época (…) na qual o presidente de nosso país faz com que cada dia tenhamos piores notícias que no anterior. Kim Kardashian, celebridade americana que tem 100 milhões de seguidores no Instagram, dizendo o que pensa sobre Donald Trump, no diário espanhol 'El País'







Eu já fui objetificada, já fui paga com desigualdade, fui violada por um hacker, mas nunca deixei um homem usar seu poder para abusar de mim. Jennifer Lawrence, atriz americana, na revista 'Hollywood Reporter' (EUA)







A atriz Natalie Portman (Christian Dior Campaign/Divulgação) Apesar de nunca ter sofrido abuso, definitivamente eu sofri preconceito e fui assediada de alguma forma em quase todo trabalho que fiz. Natalie Portman, atriz, nascida em Israel e radicada nos Estados Unidos, ao falar no Vulture Festival, em Los Angeles







Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2017, edição nº 2558 Este conteúdo é exclusivo para assinantes do site. Assine agora e tenha acesso ilimitado. Conheça os planos de assinatura OU