Tudo sobre o caso Harvey Weinstein (produtor acusado de assédio sexual por várias estrelas de Hollywood) é muito triste para todos os envolvidos. (…) Não há ganhadores nisso. Woody Allen, cineasta, na emissora inglesa BBC. A declaração gerou polêmica. Em 2014, Dylan Farrow, filha adotiva de Allen e Mia Farrow, com quem ele foi casado por doze anos, acusou o diretor de ter abusado sexualmente dela na época em que contava 7 anos de idade

Quando disse que estava triste por Weinstein, achei que estava claro que era porque ele é um homem triste e doentio. Estou surpreso que minha afirmação tenha sido tratada de outra forma. Woody Allen, reagindo, na revista americana 'Variety', às críticas que circularam após sua entrevista à BBC

Não apresentemos a fome como uma doença incurável. Papa Francisco, reiterando o que não deveria mais ser preciso reiterar, em discurso em Roma na sede da FAO, a agência da ONU para Alimentação e Agricultura

As negociações com a Coreia do Norte continuarão até que a primeira bomba caia. Rex Tillerson, secretário de Estado americano, na CNN, antes do início das maiores manobras navais conjuntas dos EUA com a Coreia do Sul nas costas da península coreana

Como já me comprometi publicamente antes, quero e vou participar deste processo de renovação política no Brasil. Luciano Huck, apresentador de TV e empresário, em artigo publicado na 'Folha de S.Paulo'

A gente tem que aprender lições quando vence, empata e perde. Não aceito o clichê de que se aprende só quando perde. Então vou perder o tempo todo para aprender? Tite, técnico da seleção brasileira, invicto nas eliminatórias, em 'O Globo'

Continuo achando que a repercussão das ruas é mais verdadeira, mais real. Na rede social (…) você tem muita panfletagem e campanha, então ali você precisa ter muito filtro, para saber o que deve ouvir e levar em conta e o que não deve. Glória Perez, telenovelista, autora de 'A Força do Querer' (Rede Globo), em 'O Estado de S. Paulo'. A trama, cujo último capítulo foi programado para a sexta-feira 20, alcançou índices de audiência que fazia muito não se viam no horário das 9 da noite

As redes sociais têm três aspectos: um positivo, um negativo e um estúpido, que não foi pensado por ninguém. O anonimato do Twitter libera o discurso político, mas também permite comportamentos detestáveis. Quanto ao aspecto estúpido, os robôs que me enviam mensagens sexuais são parte disso. Margaret Atwood, escritora canadense, falando na Feira do Livro de Frankfurt

Uma proposta um tanto quanto absurda é proibir que alguém que se encontra preso possa realizar uma colaboração premiada. Sergio Moro, juiz da Lava-Jato, atacando, na GloboNews, um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados

Uma produtora me fez entrar nua em uma formação com cerca de cinco mulheres que eram muito, muito mais magras do que eu. Depois desse paredão degradante e humilhante, ela me disse que eu deveria usar as fotos de mim mesma despida como inspiração para minha dieta. Jennifer Lawrence, atriz americana, relatando um episódio do início de sua carreira no evento ELLE’s Women, em Los Angeles

Publicado em VEJA de 25 de outubro de 2017, edição nº 2553