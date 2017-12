SOBE Brexit

O Reino Unido deverá pagar cerca de 57 bilhões de libras à União Europeia a título de “multa” por deixar o bloco europeu. O desacordo sobre o valor era obstáculo para o desembarque do país UFRGS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi considerada a melhor federal do país, segundo ranking divulgado pelo Ministério da Educação

Renato Gaúcho

O treinador do Grêmio foi o primeiro brasileiro a vencer a Libertadores da América como técnico e jogador. Ele ergueu a taça em 1983, no primeiro dos três títulos do tricolor

O novo míssil disparado por Kim Jong-un atingiu uma altitude de 4 475 quilômetros e voou por 950 quilômetros. Se fosse lançado numa trajetória menos vertical, teria capacidade de alcançar

os Estados Unidos Vacina contra a dengue

A Anvisa afirmou que a vacina contra a dengue não deve ser usada por pessoas que nunca contraíram a doença, devido ao risco de serem infectadas Ciro Nogueira

A verba que os senadores gastam com fretamento de jatinhos cresceu 40% desde 2014. O recordista é Ciro Nogueira (PP-PI), que mandou 190 000 reais pelos ares em 2017 Publicado em VEJA de 6 de dezembro de 2017, edição nº 2559