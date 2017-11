SOBE Controle da inflação

O IPCA-15, índice considerado uma prévia da inflação do mês, subiu 2,58% no acumulado de onze meses em 2017 — o menor valor dos últimos dezenove anos. China

A chinesa Tencent, dona da rede social WeChat, ultrapassou o valor de mercado do Facebook, chegando a 522 bilhões de dólares. É a primeira empresa asiática de tecnologia a atingir tal patamar. Kendall Jenner

A irmã de Kim Kardashian fez Gisele Bündchen perder o posto de modelo mais bem paga pela primeira vez em quinze anos. Ela recebeu 22 milhões de dólares, contra 17,5 milhões da brasileira. Kendall JennerA irmã de Kim Kardashian fez Gisele Bündchen perder o posto de modelo mais bem paga pela primeira vez em quinze anos. Ela recebeu 22 milhões de dólares, contra 17,5 milhões da brasileira. /> DESCE Harvard

A universidade está sendo investigada pelo Departamento de Justiça americano por prejudicar asiáticos em sua seleção em favor de estudantes negros e latinos. Trump Soho

Depois da vitória do presidente americano, o número de hóspedes do cinco-estrelas de Nova York despencou. O hotel abandonará a marca Trump neste ano e mudará de bandeira. Vício

O deputado Celso Jacob (PMDB-RJ), preso no semiaberto na Papuda, tentou entrar no domingo no presídio com um queijo provolone escondido na cueca. Foi punido com sete dias de isolamento. Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2017, edição nº 2558 Este conteúdo é exclusivo para assinantes do site. Assine agora e tenha acesso ilimitado. Conheça os planos de assinatura OU