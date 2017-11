SOBE Petróleo nos EUA

A produção americana atingirá o recorde de 9,9 milhões de barris por dia, igualando-se à da Arábia Saudita Leonardo Da Vinci

Salvator Mundi, o retrato de Cristo produzido pelo artista há 500 anos, foi arrematado por 450 milhões de dólares — o valor mais alto já pago por uma obra de arte em leilão e quatro vezes

/> a expectativa da Christie’s Corinthians

Com o heptacampeonato brasileiro, o time se consagra como o que conquistou mais títulos de relevância na última década: foram oito em cinco competições diferentes CorinthiansCom o heptacampeonato brasileiro, o time se consagra como o que conquistou mais títulos de relevância na última década: foram oito em cinco competições diferentes /> DESCE Petróleo na Venezuela

Ex-segundo maior produtor do mundo, o país registrou sua pior marca desde 1989, com produção inferior à do Brasil Lula

O MPF pediu o bloqueio de 24 milhões de reais em bens e valores do ex-presidente e de seu filho caçula, Luís Cláudio. Lula é acusado de favorecer empresas do setor automotivo em troca de propina Brasil

Depois de se candidatar para sediar a Conferência do Clima, o país recebeu o "prêmio" de "Fóssil do Dia", oferecido por ONGs a países com "práticas antiambientalistas". O motivo é a intenção do governo de dar 300 bilhões de dólares em subsídios à indústria do pré-sal Publicado em VEJA de 22 de novembro de 2017, edição nº 2557