SOBE

Direito de errar

O WhatsApp agora permite que mensagens a outros usuários (individuais ou grupos) sejam deletadas até sete minutos depois do envio.

Angela Merkel

A chanceler alemã ocupou, pela sétima vez consecutiva, o posto de mulher mais poderosa do mundo no ranking da revista Forbes. Nenhuma pessoa figurou tantas vezes no topo da lista.

Transgêneros

Uma corte federal nos Estados Unidos acatou o pedido de um grupo de militares e derrubou o decreto de Donald Trump que impedia transgêneros de ingressar no Exército americano.

DESCE

Energia elétrica

O nível de água dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, os maiores do país, recuou para 17,7% em outubro, o patamar mais baixo para o mês desde 2000.

Igualdade de gênero

O Brasil caiu nove posições no ranking de igualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial. A pequena presença das mulheres em cargos no Executivo e no Legislativo motivou a queda.

Alimentos seguros

Testes feitos em doze alimentos consumidos no Brasil (como o arroz e o feijão) revelaram que 36% tinham nível de agrotóxicos superior ao permitido ou pesticidas proibidos no país.

Publicado em VEJA de 8 de novembro de 2017, edição nº 2555