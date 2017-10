SOBE

Índia

O país tornou crime a relação sexual com menores de idade, mesmo que praticada entre marido e mulher

Caminhão elétrico

A Volkswagen vai produzir no Rio de Janeiro um modelo batizado de “e-delivery”, com autonomia de bateria de 200 quilômetros e capacidade para transportar cargas de até 11 toneladas

Palestina

Com mediação do Egito, os grupos palestinos rivais Hamas e Fatah entraram em acordo. A reconciliação deverá acarretar a entrega do controle da Faixa de Gaza, há uma década em poder do Hamas

DESCE

América latina

Dos 32 países da região, 28, entre eles o Brasil, fecharão 2017 no vermelho, declarou o Banco Mundial

Cesare Battisti

O presidente Michel Temer deverá revogar o status de refugiado concedido ao terrorista italiano pelo governo Lula em 2009

Mel

Estudo publicado na revista Science com amostras coletadas inclusive no Brasil revelou que 75% do mel do mundo está contaminado por pesticidas, que, embora não causem danos aos consumidores, afetam a saúde das abelhas

Publicado em VEJA de 18 de outubro de 2017, edição nº 2552