SOBE

Mulheres sauditas

A Arábia Saudita, o único país do mundo que proíbe as mulheres de dirigir, anunciou que passará a autorizar a prática a partir de 2018. A decisão faz parte da tentativa de mudar sua imagem para modernizar a economia

Twitter

A rede testa dobrar para 280 o limite de caracteres dos tuítes que podem ser postados (políticos e inimigos da gramática terão, com isso, duas vezes mais possibilidades de sabotar a própria imagem)

Caixa Econômica

O lucro do banco subiu quase 70% no primeiro semestre, em relação ao mesmo período de 2016. A alta foi motivada por corte de gastos

DESCE

Homens ao volante

Eles são os responsáveis por mais de 93% dos acidentes com mortes no trânsito de São Paulo. O dado, da Companhia de Engenharia de Tráfego, vem sendo usado em campanha

de segurança da prefeitura

Baleias

Desde o início do ano, 97 delas encalharam em praias brasileiras (só duas foram devolvidas ao mar com vida). É o maior número já registrado pelo Projeto Baleia Jubarte. A principal causa é a ingestão de lixo pelos animais

Políticos brasileiros

O Brasil tem os piores políticos do planeta, segundo estudo do Fórum Econômico Mundial. O país está em último lugar (137º) no ranking

Publicado em VEJA de 4 de outubro de 2017, edição nº2550