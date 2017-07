Sobe: Rio Sena. Desce: Gleisi Hoffmann

SOBE

Eletrodomésticos

O brasileiro voltou a comprar. As vendas subiram 18,5% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período em 2016. No caso das TVs, a alta foi de 30%

Rio Sena

A prefeitura de Paris inaugurou três piscinas com água do Rio Sena. O objetivo é que, caso a cidade sedie a Olimpíada de 2024, ele esteja próprio para banhos

Livros

A Livraria Cultura pôs fim à comoção virtual causada pela notícia da saída da Fnac do Brasil ao anunciar a compra das operações da varejista de livros francesa

DESCE

Ladies and gentlemen

A expressão que precede os avisos sonoros no metrô de Londres é a mais nova vítima da patrulha da diversidade de gêneros, que alegou não se sentir representada nela. A nova saudação será apenas “hello everyone”

Combustível

A Porsche anunciou que pretende parar de produzir carros movidos a combustível e investir apenas em carros elétricos

Gleisi Hoffmann

A senadora e presidente do PT fez o que nem seu antecessor, Rui Falcão, ousou fazer de modo tão explícito: defendeu publicamente o governo sanguinário do tirano Nicolás Maduro

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2017, edição nº 2540