Sobe: Delação premiada. Desce: Kroton

SOBE

Delação premiada

A decisão do STF, que validou a colaboração premiada da JBS, livrou o instrumento do risco da insegurança jurídica. O que for acordado entre o MPF e os delatores não poderá ser revisto

Disco de vinil

A Sony voltará a fabricar o produto quase trinta anos depois de aposentá-lo. A empresa construiu um estúdio em Tóquio só para as gravações no formato

Vacina Adesiva

Cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia testam uma vacina contra a gripe em forma de adesivo que contém o vírus. Ao se dissolver na pele, ele estimula a produção de anticorpos

DESCE

Kroton

O Cade, órgão responsável pela defesa da concorrência, vetou a compra da Estácio pela Kroton. A negativa abriu espaço para que os grupos SEB e SER também façam oferta pelo controle da universidade

Estado Islâmico

Um estudo da consultoria britânica IHS Markit mostra que o Estado Islâmico perdeu, em dois anos, 80% de sua receita e 60% de seu território controlado

Passaporte

A PF suspendeu a emissão do documento por falta de orçamento, e o governo agora quer usar recursos da Educação para retomá-la, o que pode acontecer nesta semana

Publicado em VEJA de 5 de julho de 2017, edição nº 2537