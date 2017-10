Quatro causas do aumento da obesidade infantil no mundo

– Fast-food

A indústria de alimentos processados e as redes de fast-food facilitaram a vida das famílias, mas acresceram à dieta itens com mais açúcar, o que contribui para o ganho de peso. Por isso, a OMS projeta que, até 2022, o número de crianças obesas no mundo deve ultrapassar o de crianças abaixo do peso. Para melhorar esse quadro, o órgão lançou um plano de combate à obesidade que prevê, entre outras coisas, o aumento de impostos sobre produtos açucarados e a restrição a alimentos industrializados nas escolas.

– Processados

Os alimentos naturais ocupam menos espaço que os industrializados em gôndolas de supermercado e, muitas vezes, custam mais. Isso induz as famílias a dar preferência aos processados, com menos nutrientes e mais calorias. A OMS recomenda aos governos que melhorem o acesso da população à comida saudável. Para isso, propõe, por exemplo, o incentivo à criação de hortas urbanas.

– Sedentarismo

Crianças que convivem com adultos sedentários têm probabilidade maior de não gostar de praticar esportes. A OMS sugere às escolas que promovam atividades físicas para as crianças e orientem os pais dos alunos sobre o peso ideal de seus filhos.

– Propaganda

A indústria de alimentos infantis não saudáveis movimentou o marketing na década de 60, mas passou a sofrer limitações a partir dos anos 2000 na Europa. A OMS orienta os demais governos para adotar limites à publicidade de alimentos com alto teor de açúcar e fiscalizar a eficácia da restrição.

Publicado em VEJA de 25 de outubro de 2017, edição nº 2553