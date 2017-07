Por baixo da abaia

Era só um passeio em um forte histórico vazio e por dunas desérticas em Najd, província da Arábia Saudita, registrado em vídeo e postado em uma rede social. Mas as imagens da jovem desfilando de saia curta acabaram virando o mais recente caso de confronto com o padrão de comportamento imposto às mulheres do país. Khulood, como foi identificada a saudita, foi detida na terça-feira 18 por infringir o rígido código de vestimenta em vigor, que prevê que as mulheres devem cobrir a cabeça e usar um traje largo conhecido como abaia.

Após um interrogatório, em que disse às autoridades que os vídeos foram postados sem que ela soubesse, Khulood foi libertada. A punição pelo descumprimento do código pode ir de multa a prisão. A roupa da moça, que passaria despercebida na maioria dos países, dividiu opiniões entre os sauditas: enquanto alguns se enraiveceram e exigiram que ela fosse julgada, outros a defenderam, argumentando que já passou da hora de as mulheres locais terem os mesmos direitos das estrangeiras em visita ao país, que não precisam sequer usar lenço na cabeça.

Nos últimos anos, diversas sauditas desafiaram as normas sociais sob o risco de prisão no país. Em dezembro passado, Malak al-Shehri foi detida e ameaçada de morte por sair de vestido e sem o lenço. Já Manal al-Sha­rif, de 38 anos, ficou presa durante nove dias em 2011, após enfrentar a proibição de dirigir. Hoje casada com um brasileiro e vivendo na Austrália, ela ainda sente as consequências de ter desafiado as convenções da Arábia Saudita: acabou tendo de fugir para o exílio, deixando para trás o filho pequeno. “Quando se quebram as regras, torna-se função de todos na minha sociedade dar uma lição: fui assediada no trabalho, um guarda vigiava minha casa e meu e-mail e minhas ligações internacionais eram monitorados. Querem que você viva com medo”, diz Manal, que acaba de lançar em países de língua inglesa um livro sobre sua história.

Mulheres como Manal esperam que sua ousadia leve a comunidade internacional a pressionar a Arábia Saudita a lhes dar mais liberdade. Uma das maiores restrições é o sistema de guarda masculina: sem a aprovação de um homem da família, as mulheres não podem sair do país, ingressar em universidades nem ter acesso a alguns serviços de saúde. “A Arábia Saudita diz que quer promover os direitos femininos, mas o recente episódio do vídeo sugere que o governo ainda reforça a discriminação”, afirma Rothna Begum, advogada da Human Rights Watch no Oriente Médio. “Parte da população pode considerar que a roupa da mulher ofende seus valores, mas o governo não deve reforçar essa intolerância.” O país tem um longo caminho a percorrer nesse quesito.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2017, edição nº 2540