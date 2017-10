O senador dos milhões

O atual senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, já foi símbolo nacional de corrupção e, nessa condição, foi apeado do poder em 1992. Podia-se imaginar que nada mais estridente lhe pudesse acontecer no campo da ética, mas a L­­ava-Jato obteve documentos, aos quais VEJA teve acesso, que mostram o seguinte: entre 2006 e 2014, em oito anos de mandato como senador, Collor quadruplicou sua fortuna pessoal declarada, que passou de 4,8 milhões para 20,3 milhões de reais. Como seus imóveis estão registrados em valores históricos, sem correção, o patrimônio real é ainda maior. Aí não se incluem os carros de luxo da família, que somam pelo menos mais de 5 milhões de reais.

Até aí, Collor poderia ser apenas um caso de estrondoso sucesso financeiro, mas a cronologia da multiplicação de seu patrimônio é comprometedora. Cruzando os dados, os investigadores da Lava-Jato identificaram que o enriquecimento veloz do senador se deu ao mesmo tempo em que a Petrobras era dilapidada por uma organização criminosa formada por políticos e empresários. O senador é acusado de ter embolsado 29 milhões de reais como beneficiário dessa parceria.

Entre os documentos aos quais VEJA teve acesso, estão relatórios da polícia e de autoridades financeiras. Logo nos primeiros dias da Lava-Jato, a Polícia Federal apreendeu recibos de depósitos na conta bancária do senador feitos pelo doleiro Alberto Youssef. Eram depósitos fracionados, em valores máximos de 9 000 reais, um ardil para driblar a fiscalização sobre o movimento financeiro. Em delação premiada, o doleiro contou que o dinheiro era propina mesmo. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) descobriu outros depósitos suspeitos nas contas do senador, de 798 000 reais no total.

A principal dor de cabeça de Collor, no entanto, era justificar a existência das transações financeiras entre ele e Youssef, um conhecido criminoso. Collor encontrou uma maneira inusitada de fazê-lo. Em carta enviada ao gerente de seu banco, pediu que os valores transferidos por Youssef fossem devolvidos porque não eram dele — o que faz lembrar a célebre Operação Uruguai, um empréstimo fajuto que Collor mandou simular em 1992 para justificar dinheiro sem origem. Um relatório da Polícia Federal estranha o fato de a solicitação de devolução dos recursos por Collor ter ocorrido “mais de um ano após os depósitos terem sido realizados na respectiva conta”.

Collor aliou-se ao governo do então presidente Lula, seu antigo adversário, em 2006. Em troca, ganhou verbas e cargos. No mais importante, a presidência da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras, ele montou sua base de operações. A PF encontrou na casa do senador uma planilha com referências à construtora UTC ao lado de cifras. Em delação premiada, o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró revelou que Collor recebeu entre 15 milhões e 20 milhões de reais em propinas para privilegiar a UTC nos contratos com a BR Distribuidora. Assim como o antigo adversário, o senador é réu em processo por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Publicado em VEJA de 25 de outubro de 2017, edição nº 2553