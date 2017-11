Noel Gallagher: “Rock é liberdade”

Com o Oasis, você compôs alguns dos principais hinos do rock da década de 90. A tentativa de superar esse sucesso causa angústia? Sim, por muito tempo fiquei deprimido, achando que jamais comporia uma canção igual aos sucessos do passado. Depois aprendi que ninguém é sensacional o tempo inteiro. Paul McCartney e John Lennon também compuseram músicas medianas. Se nem eles foram sempre brilhantes, por que eu teria de ser? Continuo a compor.

O auge do rock inglês dos anos 90 coincidiu, em parte, com o governo Tony Blair. Foi um bom momento para a Inglaterra? Sim, o país passou por um ótimo momento na música, na moda e na política. Ser inglês era motivo de orgulho. Hoje não é mais…

Por que não? Terrorismo, com certeza. Vivo em Londres, tenho medo de que minhas filhas não voltem para casa. Aliás, a Europa está em crise, à beira de um sacrifício em nome da religião. Quem disse que eu tenho de acreditar em Deus? Quem inventou isso?

Você é ateu? Eu olho para o sol e para as estrelas, e não preciso acreditar em Deus. Se ele realmente existe, por que não impede as pessoas de promoverem massacres em nome dele?

Who Built the Moon é seu disco-solo que mais se afasta do Oasis. Como se deu essa mudança? Meu produtor, David Holmes, que veio da música eletrônica, me ajudou nisso. É um disco com espírito de rock’n’roll.

Que espírito é esse? Rock é bem mais do que beber Jack Daniel’s e usar jaqueta preta de couro. Tem a ver com a liberdade de fazer o que se quer fazer.

No Oasis, a convivência com seu irmão, Liam Gallagher, não era fácil. Por que o aturou por tanto tempo? Porque eu amava o Oasis. Até que me conscientizei de que seria mais feliz na carreira-solo. Foi uma troca justa. Faço a minha música, e Liam segue feliz, também tocando a minha música.

Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2017, edição nº 2558