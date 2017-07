Máquina de tramoias

O publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza, 56 anos, já ameaçou contar o que sabe umas 300 vezes. Nunca deu certo, fosse porque não tinha o que contar, não contava tudo o que sabia ou não oferecia provas sobre o que dizia. Na semana passada, Marcos Valério, que está preso desde 2013, cumprindo pena por corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, evasão de divisas e formação de quadrilha, conseguiu finalmente fechar um acordo de delação com a Polícia Federal. Pela sua biografia, tem potencial para incriminar meio mundo. O publicitário tornou-se nacionalmente conhecido por sua participação no mensalão do PT, esquema para o qual levou sua experiência de ter sido figura central no chamado mensalão tucano, em Minas Gerais.

O conteúdo da delação ainda é desconhecido, mas, em abril passado, VEJA teve acesso aos capítulos da proposta anterior de delação premiada encaminhada pelo publicitário ao Ministério Público. Entre os temas estavam um plano do PT para subornar o então ministro Joaquim Barbosa, que exercia a função de relator do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), informações sobre o caixa dois de petistas e tucanos e até mesmo o nome dos mandantes do assassinato do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel. Os procuradores, porém, não aceitaram a proposta de delação. Valério queixava-se de que havia uma operação destinada a evitar que ele rompesse seu silêncio.

Diante da recusa do Ministério Público, os advogados do operador do mensalão então negociaram os termos de uma delação com a Polícia Federal. É esse acordo que acaba de ser selado. Com base no conteúdo de depoimentos anteriores que Marcos Valério prestou à Justiça, sabe-se que ele tem informações sobre o escândalo na Petrobras, detalhes inéditos do mensalão do PT e de um suposto esquema de propina que envolve o senador Aécio Neves, do PSDB mineiro. Se ele vai falar com propriedade, só o tempo dirá.

