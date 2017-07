Leitor: ‘Condenação de um ex-presidente envergonha o Brasil’

Assuntos mais comentados

– Lula condenado (capa)

– Quem vai ser presidente?

– Silvio de Abreu (Entrevista)

– Artigo “Proibindo os proibidões” (Página Aberta)

– A nova lei trabalhista

Lula

Sem partidarismo, afirmo que a condenação de um ex-presidente da República por corrupção e lavagem de dinheiro envergonha, e muito, o Brasil (“Condenado”, 19 de julho). Lula, um homem que teve todas as chances e oportunidades para acabar com a corrupção no país e ajudar os mais necessitados com a criação de alguns programas sociais, infelizmente usou a fama de “pai dos pobres” para comandar o maior esquema de corrupção do planeta. Seu partido, o PT, teve vários integrantes presos, inclusive alguns notórios tesoureiros. Que a justiça seja feita, não só com ele, mas com todos os demais corruptos deste Brasil. Ninguém está acima da lei. Lula foi julgado e condenado como qualquer cidadão brasileiro.

José Edson Ribeiro Jordão

Timbaúba (PE), via smartphone

A defesa de Lula adotou a tática suicida de confrontar o juiz Sergio Moro, e deu no que deu. Repetiu a arrogância de Marcelo Odebrecht, que está curtindo uma longa temporada na cadeia. Lula continuará posando de perseguido político, acolitado pelo coro de suas carpideiras no Senado. Mas, inexoravelmente, acabará onde há muito tempo merece estar: lá, na cadeia.

Hélio de Lima Carvalho

São Paulo, SP

O ex-presidente Luiz Inácio da Silva, que não desceu do palanque nem no velório da própria esposa, não perde por esperar. Caso se livre da Justiça, as urnas haverão de lhe mostrar que os tempos são outros. Vai terminar sua carreira política com uma humilhante derrota eleitoral em 2018. Aí não poderá mais fazer o papel de eterna vítima das elites.

Sandro Ferreira

Ponta Grossa, PR

Em 7 de dezembro de 2016, o STF decidiu, no ADPF 402, que a Constituição proíbe réus de estarem na linha sucessória da Presidência da República, em atenção ao comando do Art. 86, § 1º, Inc. I. Ora, diz o brocado latino que “ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio” (onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito). Lula é réu em cinco processos — já estando condenado num deles. Portanto, enquanto for réu, estará inelegível ao cargo de presidente da República, sendo desnecessária uma condenação em segunda instância para a materialização dessa inelegibilidade.

Milton Córdova Júnior

Brasília, DF

Lendo a reportagem de VEJA, veio-­me a emoção da eleição de Lula, quinze anos atrás, o primeiro presidente operário do Brasil. Quantos sonhos e expectativas… Passados esses anos, só me resta recorrer a Cervantes para renomear Lula: “Cavaleiro da Triste Figura”.

Carlos Eduardo Leite Gimenez

São Paulo, SP

Senhores desembargadores do TRF4, por favor, devolvam a esperança aos brasileiros. O país não pode ficar à mercê de políticos e servidores corruptos.

Celia R.B. Putini

São Paulo, SP

Presidência da República

O Brasil lembra um navegante perdido em oceano tempestuoso, sob céu nublado e sem bússola nem estrelas para se orientar (“Quem vai ser presidente?”, 19 de julho).

Laércio Zanini

Garça, SP

BNDES

Em relação à citação feita a mim na reportagem “Os pecados da carne” (12 de julho), gostaria de esclarecer que as operações realizadas entre o BNDES e a JBS durante a minha gestão seguiram rigorosamente todas as regras do banco e não resultaram em dano para a instituição. Pelo contrário, geraram retorno expressivo. A base do processo no TCU é a não compreensão pelo tribunal de operações no mercado de capitais. Tenho toda a confiança de que poderei demonstrar ao longo do processo, que apenas se inicia, a inexistência de quaisquer irregularidades ou favorecimento no relacionamento do BNDES com a JBS no período em que presidi a instituição.

Luciano Coutinho

Ex-presidente do BNDES

Por e-mail

Silvio de Abreu

É impressionante a ignorância sobre o próprio país, assim como a influência das novelas nas classes menos abastadas, ou melhor, carentes de cultura e de princípios morais. Silvio de Abreu, contudo, embora bem focalize tais questões (Entrevista, “O senhor das novelas”, 19 de julho), é radical ao entender que, mesmo em se tratando de história, a novela é ficção, não tendo de ser fiel historicamente. Ora, se o povo já é inculto, cabe aos meios de comunicação aproveitarem seu poder para instruí-lo.

Maria Thereza Rezende Teixeira

Rio de Janeiro, RJ

A entrevista de Silvio de Abreu contém citação equivocada sobre a carta do Sindicato da Indústria de Reparação de Veí­culos e Acessórios do Estado de São Paulo (Sindirepa). A entidade, que eu já presidia na época, apenas alertou para o fato de que o personagem interpretado por Reynaldo Gianecchini não condizia com a realidade da profissão de mecânico, assim como confundia a imagem de oficina com a de borracharia. Foi uma solicitação da categoria para que o autor enquadrasse melhor o personagem à realidade das oficinas mecânicas, que evoluíram para acompanhar o avanço tecnológico dos veículos.

Antonio Fiola

Presidente do Sindirepa

São Paulo (SP),

por e-mail

Achei genial esta resposta de Silvio de Abreu: ‘Quando você acredita no sucesso, é um perigo. Você não pode se encantar consigo mesmo, é uma coisa traiçoeira’. Zeno Veloso Belém, PA

Página Aberta

Esclarecedor o artigo do doutor Henrique Autran Dourado (Página Aberta, “Proibindo os proibidões”, 19 de julho). Ele deu brilhantismo ao assunto e terminou como eu imaginava — proibir o funk é como tirar todos os postes de iluminação porque os carros com motorista alcoolizado batem com frequência neles. Fico com Anitta, que defendeu com sabedoria esse gênero de música. Não gosto dele, mas e daí? Sou contra proibições sem sentido. Anitta pra presidente!

Waldomiro Tarcisio Padilha de Oliveira

Curitiba, PR

Concordo com o senhor Henrique A. Dourado quando ele afirma que a chamada SUG nº 17/2017 é um erro. Mas por motivo totalmente diverso. Considero que ela é inadequada porque, ao proibir os pancadões, estes se tornariam um atrativo a mais para a juventude, com sua busca natural pelo que é proibido. Agora, ser contra por con­fun­di-­la com censura é fazer o jogo dos espertos, que, a qualquer limitação de suas atitudes, mesmo que erradas e nocivas, a rotulam como tal.

Antonio Augusto Albernaz

São Paulo, SP

Nova lei trabalhista

As senadoras viúvas do lulopetismo protagonizaram uma cena ridícula. Invadiram “na marra” a mesa da presidência do Senado, no intuito de impedir a votação da reforma trabalhista, dando um grande exemplo antidemocrático (“Uma luz na confusão”, 19 de julho). Gleisi Hoffmann e Kátia Abreu pediram até quentinha para marcar seus lugares no plenário e defender os trabalhadores brasileiros.

Geraldo Lisbôa

Niterói, RJ

Não entendo por que, sendo eu funcionário público aposentado do IBGE, tenho direito a aposentadoria integral, enquanto trabalhadores do setor privado não têm. Que injustiça!

Mario Krutman

São Paulo, SP

Marcelo Serrado

Reveladora a entrevista de Marcelo Serrado a VEJA (“ ‘Perdi a vontade de falar de política’ ”, Conversa, 19 de julho). Parece-me que ideologicamente ele é um democrata e, como a maioria de nós, democratas, confia que o sentimento de liberdade, inato ao homem, dará visão à esquerda cega, que repudiará, a longo prazo, qualquer regime totalitário. Não percebe que seus colegas, capitaneados por Paula Lavigne, Wagner Moura, José de Abreu e Paulo Betti, formam um soviete que sacrificará os que não aderirem às suas teses. Já fizeram isso no passado, com Simonal, e quiseram fazer o mesmo com Regina Duarte.

Roberto Viana Santos

Salvador, BA

Iceberg

A superfície de gelo no mar em torno da Antártica costuma variar de mais de 15 milhões de quilômetros quadrados no pico do inverno a menos de 2 milhões de quilômetros quadrados na baixa do verão austral, ano após ano, de acordo com dados de satélites, desde 1979. A variação anual, portanto, é de mais 13 milhões de quilômetros quadrados, pouco mais de 1,5 vez a superfície de todo o território brasileiro, que é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Os 5 800 quilômetros quadrados desse iceberguezinho que se soltou equivalem a ínfimo 0,045% da variação anual, um “risquinho” praticamente imperceptível, venhamos e convenhamos (“Um risco no mapa do mundo”, 19 de julho). Catastrofismo barato, da pior espécie.

Mario de Carvalho Fontes Neto

São Paulo, SP

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2017, edição nº 2540