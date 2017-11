Assuntos mais comentados

Hoje, falar de racismo no Brasil parece tão incômodo quanto fazê-lo na década de 60 nos Estados Unidos. Exige coragem, conhecimento e respeito. VEJA teve coragem e merece nossa admiração e gratidão (Especial “Negros no Brasil”, 22 de novembro).

Amilton Luiz de Mello

Londrina, PR

Espetacular a reportagem especial “Negros no Brasil”, com boa diversidade de opiniões e luzes aos dados acerca da situação do afro-brasileiro. Foi muito prazeroso acompanhar um ex-presidente da República (FHC), uma personalidade mundial (Pelé) e grandes pesquisadores na discussão de um tema tão polêmico.

Julio Neto Alves Araujo

Utinga (BA), via tablet

Tenho 82 anos e sou professora aposentada da Universidade Federal de São Carlos. Estou registrada como parda na certidão de nascimento. Incluo-me na denominação de negra, preta e o que mais vier. Li todos os textos do referido especial e gostaria de acrescentar um aspecto do racismo pouco abordado: o do negro pobre em relação ao negro não pobre. Essa foi uma das discriminações que enfrentei na infância. A rua da minha casa era passagem para um bairro da periferia. Toda vez que eu cruzava com algumas meninas desse bairro, elas me olhavam com desdém e proferiam a frase: “Preto imita branco”. Eu interpretava que elas me recriminavam por estar razoavelmente vestida e penteada. Anos mais tarde, compreendi melhor, nos vários momentos em que essa atitude se perpetuou: quando meu pai comprou um carro (1950), quando nos mudamos para um bairro do alto da cidade, quando eu comprei um carro (1970). O próprio negro nos colocava em situação de carência, submissão, caindo na armadilha do branco que divide as atitudes, as atribuições humanas em “coisas de preto”, “coisas de branco”.

Vera Lúcia Pereira dos Santos

Ribeirão Preto, SP

Após a abolição da escravatura, o governo teve a grande oportunidade de tentar diminuir as diferenças sociais e raciais quando concedeu terras e outros benefícios aos imigrantes brancos europeus, em detrimento dos recém-­“libertos” negros. O tempo passou e os governos permaneceram imóveis, foram incompetentes na tentativa de reduzir as desigualdades. No ritmo atual, algumas delas levarão quase os mesmos 400 anos de escravidão para ser extintas.

Josimar Moreira Cesar

São Bernardo do Campo (SP), via tablet

Hans Donner

Parece-me que Hans Donner, além de querer incluir o lema completo do positivismo, quer extinguir sete estados, haja vista o número de estrelas na bandeira da foto que ilustra a Conversa (“O problema é o progresso”, 22 de novembro).

Roberto Novaes Filho

São Paulo, SP

Concordo com a ideia de Hans Donner: precisamos mudar a bandeira brasileira. Se a americana foi alterada várias vezes, a nossa poderia ser por duas vezes, sendo a primeira com uma ideia minha: “Sem amor, sem ordem e sem progresso”, com a faixa branca chafurdando em um lamaçal.

Antonio Sydney Cocco

Santos, SP

Sugiro ao respeitado Hans Donner que considere uma citação do ilustre jornalista Joelmir Beting: ‘Acordem e progresso’. Jose Sampaio, São Paulo, SP

J.R. Guzzo

Que J.R. Guzzo é um jornalista de primeira linha, capaz de produzir ensaios fabulosos, é de notório saber. O que eu não conhecia era sua coragem em desafiar o “politicamente correto”. Na sua crônica “Terra de bravos” (22 de novembro), o colunista desmistifica as falsas vítimas que provavelmente ofereceram seu corpo em troca da fama e, só agora, em condição bastante cômoda, vêm a público contar esse fato.

Diógenes Ferreira Alves

Recife, PE

J.R. Guzzo é um dos motivos pelos quais mantenho a assinatura desta revista. Mais um artigo extremamente corajoso, que nos mostra o senso oportunista dos seres humanos. Quando é para iniciar a escalada social, vale tudo, até “submeter-se” a um “tarado”. Hoje, milionárias e famosas se travestem de vítimas… São pessoas realmente doentes.

Roberto Ferreira

Serra, ES

Celso Jacob

Se você disser a um estrangeiro em visita ao Brasil que temos um deputado federal (Celso Jacob, do PMDB-RJ) que cumpre pena em penitenciária pela prática de fraude, dorme no presídio à noite mas durante o dia assume todas as prerrogativas de seu mandato no Congresso Nacional com o fito de elaborar e aprovar leis, certamente seu interlocutor o tachará de louco ou, no mínimo, de mentiroso (“O deputado 125540”, 22 de novembro).

Marcelo Figueiredo Correia da Rocha

Salvador, BA

Claudio de Moura Castro

Admirável o relato otimista de Claudio de Moura Castro no artigo “Abelhas… e quatro dias na UTI!” (22 de novembro). Aplaudo a dignidade com que ele descreveu a “cultura das UTIs”.

Francisco Gomes de Matos

Recife, PE

29 de novembro de 2017