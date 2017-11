Assuntos mais comentados

Parabéns pela reportagem sobre carros autônomos (“A era da autonomia”, 1º de novembro). Mesmo sendo professor de engenharia da computação e já familiarizado com o assunto, gostei muito de vê-lo sob um prisma jornalístico. Esse futuro é inexorável, e eu espero ainda chegar a viver numa sociedade em que acidentes de carro e engarrafamento sejam coisas do passado. Sou apaixonado por tecnologia e otimista. No entanto, há uma questão preocupante quanto a essa automação generalizada. Cada vez mais, todos os movimentos de todas as pessoas estarão sendo registrados por sistemas de supervisão, câmeras de segurança, microfones etc. No carro, no smart­phone, nos diversos aplicativos, nos sistemas de automação residencial, no trabalho, estaremos sendo rastreados em tempo real, o tempo todo. Mais cedo ou mais tarde, algum governo ou corporação poderá ter acesso a tudo isso e manipular pessoas, sociedades, países, instituições, sem que os envolvidos se deem conta.

Romero Tori

Por e-mail

Lendo a reportagem, consegui me transportar para 2030. Realmente vai ser uma revolução muito grande de hábitos e costumes da nossa civilização — e para melhor, é claro. Gosto de dirigir. No entanto, sei quanto é real a perda dos reflexos com o passar da idade. Até isso não será mais problema.

Mônica Delfraro David

Campinas, SP

Sem motorista, mas com dez câmeras e GPS em altíssima definição. Muito bom! Seria o fim da atual CNH, substituída por brevê terrestre. E outra novidade: seria o fim do temido bafômetro!

Arcângelo Sforcin Filho

São Paulo, SP

O maior desafio é o armazenamento de grande potência de energia nas baterias. A meta da ciência é, portanto, obter carros autônomos com ampla autonomia utilizando energia limpa.

José Wagner Cabral de Azevedo

Tambaú, SP

Governo Temer

Sabíamos que o resultado da votação no plenário da Câmara seria favorável a Michel Temer, não porque ele pudesse provar sua inocência, longe disso, mas tão somente em virtude do poder de convencimento da operação toma lá dá cá que agracia suas excelências, nessas ocasiões, por meio de polpudas emendas parlamentares em troca do voto vantajoso ao governo (“Fim de jogo: Temer ficou”, 1º de novembro). Consequência: Temer fica mais fraco, as reformas importantes para reequilibrar a economia do país correm o risco de não acontecer e a bagatela de 45 bilhões de reais, utilizada para bancar a farra, será debitada a todos os brasileiros.

Marcos A.L. Santana

Palmas (TO), via smartphone

Para benefício do Brasil, pelo menos momentaneamente o jogo acabou. Infelizmente, Michel Temer é o único presidente que poderemos ter até 31 de dezembro de 2018. O Brasil não tem mais um plano B. Qualquer intervenção ou invenção vai piorar as coisas com 100% de certeza. Não dá para — nem podemos — mudar a Constituição, que já está parecendo uma colcha de retalhos. Desde que foi promulgada, em 21 de junho de 1788, a Constituição americana recebeu 27 emendas. A nossa, de 1988, já sofreu mais de sessenta modificações. Na impossibilidade de mudança constitucional, teríamos um presidente eleito por este Congresso cujos membros estão com um código de barras desenhado na testa ou a celebração de um “acordão” para pôr Rodrigo Maia na cadeira de presidente até 31 de dezembro de 2018. Não podemos esquecer que o presidente da Câmara é citado em delações como o “Botafogo” das planilhas do departamento de propinas da Odebrecht.

Cesar Marcelo de Oliveira Paiva

São Luís, MA

Toda energia político-orçamentária despendida na solução desse escândalo policial nos ensina algo: no Brasil, só não se executa o que não se tem vontade política para fazê-lo. Gostaria de ver a mesma energia em assuntos coletivos, relevantes para a nação, e não em casos pessoais/partidários.

Marlo Vinicios Duarte Lemos

Joinville, SC

Roberto Pompeu de Toledo

Tive a honra de servir como oficial, nos idos de 1985-1986, no atual 6º Batalhão de Infantaria Leve, na cidade de Caçapava. Lá, em um pequeno museu, repousam lembranças da honrosa participação do Brasil na II Guerra Mundial, assim como, insculpidos em um monumento, estão registrados os nomes dos heróis daquele batalhão que deram a vida contra o nazifacismo. Todos os anos é realizada na citada organização militar a festa de Fornovo, alusiva às batalhas que contaram com brasileiros naquele evento mundial. O mais interessante dessa comemoração é a possibilidade de conversar com os poucos combatentes ainda vivos e ouvir seus relatos. Parabéns ao colunista, por não deixar morrer essa exemplar página da história do Brasil (“Diário de Pistoia”, 1º de novembro).

Paulo Jaouiche

São Paulo, SP

Roberto Pompeu de Toledo não mencionou um fato relevante: todos os anos, crianças italianas do curso básico reúnem-se em Pistoia e prestam uma singela e emocionante homenagem aos soldados do nosso Exército, os pracinhas mortos em combate, com bandeirolas do Brasil nas mãos e cantando o Hino do Expedicionário em língua portuguesa.

José Carlos Gutierrez

São Paulo, SP

Há exatos dois anos visitei o Monumento Votivo Brasileiro, que deu lugar ao antigo cemitério onde foram enterrados os nossos combatentes, em Pistoia. Trata-se de um sítio muito tranquilo e bem cuidado, que, além do baldaquino citado pelo colunista, conta com um campo de lápides e um espelho-d’água, de onde emerge um longo muro com o nome das 465 almas que ali pereceram, e um pequeno museu. Tive a honra de ter Mario Pereira, seu obstinado administrador, como guia e reconheço as dificuldades que ele enfrenta para cuidar daquele sítio histórico, desde a perda de seu pai, Miguel Pereira, ex-combatente da FEB, a quem Mario veio substituir. É lastimável a falta de apoio do governo brasileiro. Impressionou-me, ainda, a reverência que os italianos prestam à FEB e a seus combatentes, coisa que não se vê por aqui.

Roberto Adolpho da Silva Filho

Salvador (BA), via tablet

Ao ler a crônica “Diário de Pistoia”, de Roberto Pompeu de Toledo, eu me senti na obrigação de revelar um fato ocorrido em 1999 que acho que os brasileiros merecem saber. Estava hospedado em Roma e resolvi ir a Nápoles. Peguei um ônibus de turismo que fazia um passeio de um dia por aquela cidade. Embarcaram comigo diversos turistas de várias origens, mas pude perceber que apenas eu era brasileiro, o que creio não era de conhecimento dos demais viajantes nem do guia. No meio do caminho de ida, o guia, falando em espanhol e em inglês, mostrou à nossa esquerda a região onde combateram as forças brasileiras na II Guerra Mundial e contou sobre o imenso apreço do povo italiano que ali vivia pelas tropas do Brasil que expulsaram os alemães do lugar e trataram as famílias locais com consideração e carinho. Disse que os nossos soldados jamais foram esquecidos pelos habitantes dali, sendo eterna a gratidão daquela região da Itália para com o Brasil. Ressalve-se que o guia fez esses comentários sem saber que havia um brasileiro a bordo.

Jorge Luiz da Silva Porto

Por e-mail

Masp

Sobre a entrevista com o presidente do Masp, Heitor Martins (“‘Foi com tristeza’”, 1º de novembro), também foi com tristeza que vi ser cancelada a exposição Queermuseu e adotada a classificação de idade para a exposição Histórias da Sexualidade. Essa última decisão também é uma forma de censura à arte. Seria mais liberal um aviso de “conteúdo adulto”, ou algo parecido. Fica a critério de cada um ir ou não. Se não gosto de filmes de terror, não vou vê-los. Simples assim. Cabe aos pais orientar os filhos sobre o que julgam ser conveniente para a educação deles. Adolescentes votam e podem se emancipar aos 16 anos. Não seriam capazes também de fazer suas escolhas? A arte, por um pequeno tempo, pode nos retirar das durezas da vida.

Gloria Xavier da Silveira

Por e-mail, via tablet

Que apologia pode fazer uma exposição de arte, para qualquer idade, se via internet, ou pertinho da sua residência, está rolando um baile funk? Ali não é só imagem, não. É o ato completo, em cores e audível, para quem chegar, independentemente de classe social. Entendo que essa polêmica de que exposição de arte soa como apologia da sexualidade é um tanto descabida. Nos dias de hoje, com tantas fontes para tal disponíveis, um evento cultural que trata do assunto deve ser visto com bons olhos. Coerência e canja de galinha não fazem mal a ninguém!

Djalma Monteiro de Queiroz

Por e-mail

Inteligente, ponderado e sensato o presidente do Masp, Heitor Martins. Quanto equilíbrio. Parabéns! Elisabel Ferriche - Brasília, DF

Para mim, não existe essa história de nu artístico, pois todo corpo nu é um corpo nu, em qualquer circunstância. Por outro lado, não há pertinência na analogia com o fato de que pais vegetarianos não levam os filhos à churrascaria, tendo em vista que esses restaurantes não oferecem exclusivamente carne. Vamos respeitar e preservar a inocência das crianças.

Alberto de Sousa Bezerril

Natal, RN

Que continuemos defendendo as artes. Mas considerar um homem adulto, obeso, pelado e deitado no chão como arte — e com a finalidade de ser tocado até por crianças — me parece um pouco demais.

José Etuley Barbosa Gonçalves

Ribeirão Preto, SP

Crime na escola

Isenta de euforia, VEJA contou a história de um garoto de 14 anos que admirava Adolf Hitler, Augusto Pinochet e Benito Mussolini, mas ninguém sabia disso, ou, pior ainda, ninguém deu a importância merecida às suas conversas suspeitas ou levou a sério suas ameaças (“Um assassino de 14 anos”, 1º de novembro). Resultado: adolescentes com sonhos interrompidos, e sonhos modificados. O bullying, sabemos agora, não foi a causa específica dessa tragédia que entristeceu todo o país. O que faltou para evitá-la foi um pouco mais de atenção da família do adolescente, hoje assassino, dos educadores e de seus colegas. Ninguém se torna um assassino do dia para a noite. Os jovens estão pedindo socorro. Evitar é possível. Mas ninguém os vê.

Mirna Machado

Guarulhos, SP

Matéria chocante. Ninguém espera uma atitude tão radical por parte de um adolescente de apenas 14 anos. Mas aí está o erro: não se pode subestimar a mente e a capacidade de uma criança ou jovem somente em razão da sua idade, o que muitas vezes tendemos a fazer. Os tempos são outros: hoje em dia, pequenos e adultos têm o mundo em suas mãos. Basta um clique. Está tudo mais fácil e acessível.

Beatriz Holz Wesolowski

Joinville, SC

Foi praticamente ignorado, nesse crime, o fundamental e decisivo papel dos pais ou responsáveis no mundo de hoje. Há, atualmente, uma verdadeira “terceirização” quanto à educação dos filhos, sendo sempre transferida para outros a culpa por condutas errôneas ou falta de educação. Apesar de o bullying na era digital ser potencializado de modo insuportável, nada justifica uma barbaridade.

Rodrigo Helfstein

São Paulo (SP), via smartphone

