Está ficando cada vez pior

Apesar da escassa experiência em assuntos internacionais, o advogado George Papadopoulos, de 30 anos, recebeu em março de 2016 a notícia de que integraria a campanha do então candidato republicano Donald Trump como conselheiro em política externa. Em seguida, no fim daquele mês, Papadopoulos encontrou-­se em Roma com o obscuro professor Joseph Mifsud, que se identificava como intermediário do governo russo e, na internet, se diz diretor da Academia Londrina de Diplomacia, uma instituição aparentemente inexistente. Dias depois, Mifsud apresentou Papadopoulos a uma russa que, segundo ele, era sobrinha do presidente Vladimir Putin. No dia 26 de abril, os dois homens voltaram a se ver em Londres para um café da manhã. Foi então que Papadopoulos soube que os russos tinham e-mails com dados comprometedores de Hillary Clinton, a rival democrata de Donald Trump na campanha presidencial de 2016.

Foi essa a principal informação que veio à tona na semana passada sobre o Russiagate, a investigação comandada pelo procurador especial Robert Mueller que tenta descobrir se membros da campanha de Trump fizeram alguma tramoia com os russos para influenciar a eleição americana. Ainda que a tal russa não fosse sobrinha de Putin e que os laços de Mifsud com o Kremlin não tenham sido comprovados, as datas das conversas mostram que Papadopoulos soube dos e-­mails comprometedores de Hillary quase dois meses antes de o Comitê do Partido Democrata divulgar, em 14 de junho, que seus computadores foram invadidos por hackers.

O que se especula é que os e-mails mencionados por Mifsud sejam as 20 000 mensagens obtidas por grupos ligados aos serviços de inteligência russos e que foram publicadas pelo site WikiLeaks, de Julian Assange, no fim de julho. Na segunda-feira 30, Papadopoulos foi indiciado pelo FBI. Ele admitiu ter mentido aos agentes em janeiro passado, dizendo que sua conversa com Mifsud tinha acontecido antes de ele se somar ao time de Trump. Mentiu, e dançou.

Apesar de tudo o que se descobriu, ainda não é possível declarar que houve conluio com os russos. “Não há, até agora, provas de que os assessores de Trump prometeram políticas favoráveis aos russos em troca da revelação dos e-mails ou de que tenham ajudado a roubar as mensagens”, diz a jurista Asha Rangappa, da Universidade Yale. Também não há nada que vincule diretamente Trump a atos ilícitos. A investigação, contudo, pode crescer caso novos dados sejam encontrados por Mueller. Desde julho, quando foi detido em um aeroporto, Papadopoulos está colaborando com as investigações e pode revelar fatos que comprometam outros integrantes da equipe. “Como aparentemente foram usados muitos e-mails, mensagens de texto e conversas por Skype contra Papadopoulos, é de esperar que haja mais acusações ao longo da investigação”, diz Katy Harriger, professora de política e de relações internacionais da Universidade Wake Forest, na Carolina do Norte.

Mueller assumiu o Russiagate há apenas cinco meses e tem exercido pressão sobre os suspeitos para obter mais material. Na segunda-feira 30, ele indiciou o ex-chefe de campanha de Trump, Paul Manafort, e seu sócio, Rick Gates. Entre as doze acusações estão lavagem de dinheiro, evasão fiscal e omissão de que trabalharam para o ex-­pre­si­dente ucraniano Viktor Yanukovich em solo americano. Todas as irregularidades foram cometidas antes de eles se unirem à equipe de campanha de Trump, mas podem levar os dois a entregar informações que afetem o presidente em troca de uma pena menor. Se for condenado pelos doze crimes, Manafort pegará oitenta anos de prisão. “Mueller certamente está buscando a cooperação dele, mas Manafort tem o direito de contestar as acusações em vez de tentar uma colaboração para reduzir a sentença”, diz Lisa Kern Griffin, professora de direito da Universidade Duke, na Carolina do Norte.

Fora isso, não há muito que Mueller possa fazer. O tão falado “conluio” não é um crime tipificado na legislação americana. “Mueller está limitado a apontar atos que sejam crimes de fato. Se ele encontrar evidências de malfeitos políticos, tudo o que poderá fazer é avisar o Congresso”, diz Matthew Glassman, professor de assuntos governamentais da Universidade Georgetown. Ainda que seja comprovada a interferência dos russos na eleição, não haverá punição ao candidato favorecido — ela não está prevista na Constituição. Além disso, existe o consenso de que um presidente não pode ser indiciado enquanto exerce o cargo. Uma opção seria um impeachment, mas mesmo as piores acusações com as evidências mais cabais poderiam esbarrar em um Congresso de maioria republicana — e se há um povo que conhece bem essa situação é o brasileiro.

Publicado em VEJA de 8 de novembro de 2017, edição nº 2555