É assim que a roda gira

O que o leitor vê acima é um fac-símile de um bilhete inocente. Nele, a senhora Ana Flavia Pescuma agradece a ajuda recebida de um empresário. Pelo que se depreende do manuscrito, ela estava feliz por ter conseguido abrir uma loja que vende cachorro-quente e pão de queijo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, também conhecido como Cumbica, em São Paulo. É o maior aeroporto do país, por onde passam mais de 35 milhões de passageiros por ano. O valor do aluguel de uma loja no local varia, mas não sai por menos de 30 000 reais

A inocência do bilhete começa a ficar comprometida quando se descobre a identidade da senhora e do empresário. Ana Flavia é assessora de longa data do atual chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que ocupava uma cadeira de senador na época em que o bilhete foi escrito. O destinatário é o empresário Cesar Mata Pires Filho, herdeiro do fundador da empreiteira OAS, que comandava as operações do grupo. Diz o bilhete, escrito em papel timbrado do Senado: “Querido Cesar, aqui a foto da ‘Dog Station’ que já inauguramos em Cumbica. O Fernando Selles (funcionário da empresa) é fantástico e tem tentado nos ajudar. Agora estamos batalhando, junto a ele, um espaço no ‘embarque’, seja nacional ou internacional. Ele nos disse que nosso café e nosso pão de queijo são os melhores do aeroporto. A loja que inauguramos fica no desembarque. Obrigada por sua ajuda!! Continuo contando com seu apoio. Você é um grande amigo”.

O bilhete sugere que o “querido Cesar” poderá ajudar na batalha por um espaço no embarque, “seja nacional ou internacional”, pois a OAS integra, desde meados de 2013, o consórcio que administra o aeroporto, o Invepar. Ou seja: Ana Flavia contava com uma tremenda ajuda em seus pleitos cuja natureza ela não revela no bilhete, nem revelou a VEJA quando indagada sobre o assunto. Disse apenas que pediu “dicas” a Mata Pires em nome de um amigo, Mariano Molina, que é o dono formal da loja, e isentou o chanceler Aloysio Nunes Ferreira de qualquer envolvimento no assunto. “Nem em sonho o senador teve alguma coisa com isso. Eu nem sequer falei para ele”, garantiu Ana Flavia. Só não explicou por que escreveu “nosso café” e “nosso pão de queijo” se não é dona de nada. Molina, o amigo, confirma que conhece Ana Flavia há tempos, pediu sua ajuda e, através dela, recebeu o auxílio da OAS.

Tudo certo e inocente? Nem tanto. Não é nenhum segredo que um empreiteiro e um empresário, ou lobista, não costumam prestar ajuda a um funcionário público de modo inteiramente desinteressado. “O doutor Cesar jamais perderia tempo com uma solicitação dessas se não viesse do gabinete do senador Aloysio”, disse a VEJA um funcionário da OAS que pediu para ser mantido no anonimato, pois a empreiteira negocia um acordo de delação, no âmbito do qual deve ser incluído o tal bilhete. “O pedido foi atendido porque sabíamos que ela é a principal assessora do senador.”

Em um universo contaminado por grandes movimentos de corrupção, o bilhete pode encerrar um caso até simplório, mas serve como um retrato instantâneo de como se formam as relações obscuras numa república de amigos em que não existe almoço grátis. Por meio de sua assessoria, o ministro Aloysio Nunes disse que não tinha conhecimento do caso do aeroporto nem autorizou sua assessora a pedir qualquer tipo de favor à empreiteira OAS. Mas não informou se pretende tomar alguma providência a respeito do assunto. Complica um pouco o cenário o fato de que o ministro é citado em diferentes delações na Lava-Jato como beneficiário de dinheiro desviado clandestinamente por empreiteiras — a OAS, entre elas — de obras no governo de São Paulo, como o Rodoanel, no período em que integrava a gestão do então governador José Serra. Interlocutores do clã Mata Pires relatam que o ministro Aloysio Nunes, pelo menos até o estouro da Lava-Jato, mantinha uma boa relação com a família, que incluía o atendimento de pequenos pedidos e o envio de mimos, como vinhos caros. O ministro conhece o filho Mata Pires, mas sua amizade principal sempre foi com o pai Mata Pires.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2017, edição nº 2540