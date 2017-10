Dialética republicana

Em Porto Alegre, a exposição Queermuseu é cancelada em razão de uma onda de protestos motivada (entre outras coisas) por uma hipotética profanação ou ofensa à moral cristã — a pintura Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva, de Fernando Baril, na qual Jesus aparece, na cruz, com os vários braços de Shiva, deusa do hinduísmo, esteve entre as obras que mais suscitaram controvérsia. Em Jundiaí, em São Paulo, um magistrado decide que uma determinada peça de teatro não pode ser encenada com Jesus Cristo sendo representado por uma travesti. Segundo a decisão, esse tipo de coisa constituiria uma ofensa a um sem-número de pessoas, além de ser ato desrespeitoso, de extremo mau gosto e que certamente macularia o sentimento do cidadão comum. De arremate, o deputado e pastor Marco Feliciano (a quem até dedico respeito, considerando a clareza com que ele defende suas ideias e conceitos) decide apresentar projeto de lei visando a proibir “que a programação de TV, cinema, DVD, jogos eletrônicos e de interpretação, exibições ou apresentações ao vivo abertas ao público, tais como as circenses, teatrais e shows musicais, profanem símbolos sagrados”.

Discordo dos protestos, da decisão judicial e do projeto de lei. Penso que o quadro do Queermuseu não ofende em nada a moral cristã, que ser travesti e representar Jesus não é ofensa a ninguém (exceto se, no entendimento do intérprete, o fato de ser travesti já represente, por si só, uma ofensa) e que essa história de projeto de lei proibindo a utilização de símbolos religiosos na arte está fora de moda. Mas eu juro (com a mão na Bíblia, se for preciso) que dedicarei todos os meus esforços para que os defensores desse tipo de ideia possam apresentar suas opiniões, discutir suas proposições e ter o direito de debater suas crenças sem nenhum tipo de censura.

E por uma razão bem simples. Em terras tupiniquins, (ainda) é direito de qualquer indivíduo manifestar suas opiniões, ideias e pensamentos, sem medo de retaliação ou censura do Estado ou de qualquer outro membro da sociedade. Nem do MBL. Esse é um dos conceitos fundamentais das democracias, e consectário lógico da ideia de que a satisfação dos meus gostos e das minhas escolhas não é objetivo mundial. O xis da questão é: está na hora de os opostos exercerem a divergência aplicando a dialética republicana, sem ceder aos encantamentos e à sedução da ignorância. Ainda que o caminho percorrido para chegar a esse destino seja mais complexo que a fuga para o Egito (aquela do Evangelho de Mateus).

É norteado por esse tipo de ideia que, mesmo ciente da chance quase nula de esse tipo de projeto vingar, registro: no meu modo de pensar, o projeto de lei de Feliciano representa, sim, um instrumento de censura. E isso não se alinha com a ordem constitucional vigente. Não apenas porque o Brasil não tem mais espaço para a reinauguração de órgãos como a extinta Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP) e para a verborragia insultuosa que tem sido utilizada por grupos de extrema direita (que preferem ofender os que pensam de modo diferente a esclarecer as próprias ideias), mas também porque o ordenamento jurídico em vigor já prevê soluções alternativas a esse tipo de proposição, especialmente quando o direito à manifestação do pensamento (sob qualquer forma) entra em confronto com os direitos à personalidade, intimidade etc.

O artigo 5º da Constituição Federal garante a liberdade de expressão plena no país. E o próprio artigo determina de forma cristalina que, se praticado abuso no exercício dessa liberdade, o ofendido sempre terá, além do direito de resposta proporcional à alegada ofensa, a possibilidade de ser indenizado pelos prejuízos de ordem material, moral ou à imagem. Mas em nenhum momento abre a possibilidade da censura prévia.

E não se diga que o artigo 208 do Código Penal — que, entre outras coisas, trata como crime o ato de “escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa” e “vilipendiar” ato ou objeto de culto, e que embasou outro pedido de proibição, sem sucesso, da peça sobre Jesus em Porto Alegre — dá guarida à pretensão dos que defendem posição contrária. Não é preciso muito esforço intelectual para concluir que a aspiração daquele artigo é reprimir a intolerância religiosa, não o exercício das liberdades de opinião e expressão (especialmente a artística). Com apoio na lição de Manuel Alceu Affonso Ferreira (Revista do Advogado, edição 117, 2012), raciocinemos: em um sistema constitucional que resguarda (como direitos indisponíveis) a livre manifestação do pensamento e da expressão da atividade intelectual e artística independente de censura ou licença, e que praticamente constrange o Estado a garantir o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional (artigo 215 da Constituição), qual é o sentido lógico para a adoção de posturas que impedem a liberdade de expressão artística e o acesso às fontes de cultura?

Enfim, não há justificativa para que esse tipo de norma passe a valer. Em especial quando, respeitados os entendimentos que contrapõem esse ponto de vista, ela se aproxima vestindo a batina do oportunismo ou do proselitismo. Querendo ou não, a arte é uma prova de que a vida não basta, parceiro. E essa é uma verdade de que, cá entre nós, nem Deus duvida.

* Advogado e membro da Comissão de Direito às Artes da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Publicado em VEJA de 25 de outubro de 2017, edição nº 2553