Datas: a morte de um dos criadores da nouvelle cuisine

Morreram

Alain Senderens, um dos mais renomados chefs franceses, que, na década de 70, se tornou um dos criadores da nouvelle cuisine, ao lado de Paul Bocuse, Michel Guérard e Pierre Troisgros. O movimento, que enfatizava a delicadeza dos pratos e a apresentação dos alimentos, mudou a culinária mundial. Em 1978, ganhou três estrelas no cobiçado Guia Michelin no restaurante L’Archestrate. Em 2005, comprou o Lucas Carton, onde trabalhava desde 1985, rebatizou-o com o seu nome e devolveu as estrelas ao Michelin, sob o argumento de que queria oferecer um ambiente e uma culinária mais simples. Nascido em Hyères, Senderens foi o primeiro a harmonizar vinhos com pratos individualmente. A combinação que propôs, de vinho branco seco Vouvray com um queijo de cabra de Touraine, estremeceu os defensores da tradição de tintos como acompanhantes de queijos. Dia 25, aos 77 anos, de causa não divulgada, em Corrèze.

Michael Nyqvist, ator sueco protagonista da versão cinematográfica original da saga Millennium, baseada no best-seller de Stieg Lars­son. Nyqvist passou os primeiros meses de vida em um orfanato. O interesse pelos palcos começou na adolescência, quando fez um intercâmbio nos Estados Unidos. Inicialmente estudou balé, mas decidiu abandonar o curso para se dedicar ao teatro. Seu primeiro papel de destaque só surgiu aos 39 anos no filme Bem-­Vindos (2000). Além da trilogia Millennium, Nyqvist esteve em Missão: Impossível — Protocolo Fantasma (2011) e De Volta ao Jogo (2014). Dia 27, aos 56 anos, de câncer no pulmão, em Estocolmo, sua cidade natal.

Guillermo Velásquez, ex-árbitro colombiano de futebol que ficou conhecido por um episódio insólito: em 1968, durante um amistoso entre a seleção da Colômbia e o Santos, em Bogotá, expulsou Pelé, mas acabou tendo de deixar a partida por causa da revolta dos torcedores. De acordo com Velásquez, Pelé o teria insultado após cometer uma falta no zagueiro Luis Eduardo Soto. Foram tantas as reclamações da torcida que a Federação Colombiana de Futebol permitiu que Pelé retornasse e substituiu Velásquez por um bandeirinha. Os brasileiros acabaram vencendo por 4 a 2. O juiz participou de quatro Olimpíadas e esteve na Copa do Mundo de 1970, no México. Dia 26, aos 84 anos, de causa não especificada, em Medellín.

Acusado

de abuso sexual o cardeal australiano Geor­ge Pell, o terceiro na hierarquia do Vaticano, responsável pelas finanças da Santa Sé. Ele é suspeito de ter abusado de menores entre os anos 70 e 2000, quando era sacerdote na cidade de Ballarat e, posteriormente, arcebispo de Melbourne. Pell nega as acusações e pediu licença para preparar sua defesa. Ele deverá se apresentar no dia 18 à corte de seu país. Dia 29.

Publicado em VEJA de 5 de julho de 2017, edição nº 2537