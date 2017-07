Datas: A morte de Chester Bennington, vocalista do Linkin Park

Morreram

Chester Bennington, cantor americano, vocalista da banda de hard rock Linkin Park, que já vendeu mais de 60 milhões de discos. Nascido no Arizona, Bennington fez parte do grupo Grey Daze antes de entrar para o Park, em 1999. Sua voz poderosa tornou-se a marca da banda e conquistou fãs como Rihanna. O sucesso do álbum Hybrid Theory garantiu ao grupo, em 2002, seu primeiro Grammy (melhor performance hard rock). Em 2006, na mesma premiação, o Linkin Park levou o troféu de melhor colaboração de rap, pela parceria com o cantor e produtor Jay-Z. O cantor fez sua derradeira apresentação no Brasil em maio, durante um festival, dias antes do lançamento oficial de seu mais recente álbum, One More Light. Dia 20, aos 41 anos, supostamente por suicídio — ele teria se enforcado —, na Califórnia.

Marco Aurélio Garcia, ex-assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais — atuou nos governos Lula e Dilma — e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, em 1980. Gaúcho de Porto Alegre, formou-se em direito e filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante a ditadura militar, passou nove anos no exílio (entre 1970 e 1979). Viveu no Chile e na França, onde concluiu sua pós-graduação na prestigiosa École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. De volta ao Brasil, foi professor do Departamento de História da Unicamp. Nos governos do PT, foi um dos mentores da aproximação com os países latino-americanos de esquerda, como a Venezuela e a Bolívia, e defensor do Brics. Dia 20, aos 76 anos, em decorrência de um infarto, em São Paulo.

Paulo Sant’Ana, jornalista e cronista gaúcho. Formado em direito, era um torcedor entusiasmadíssimo do Grêmio de Porto Alegre. Sua fama na torcida do clube o levou a participar de programas esportivos. Em 1971, foi contratado pelo jornal Zero Hora para escrever uma coluna diária. Em 1972, tornou-se comentarista da Rádio Gaúcha e da RBS TV, afiliada da Rede Globo, na qual tratava também de outros assuntos. Irreverente, em fevereiro de 1989, depois da final do Campeonato Brasileiro, apareceu vestido de baiana para celebrar a vitória do Bahia sobre o Internacional, arqui-inimigo do Grêmio. “Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos!”, acreditava. O técnico Tite, também gaúcho, disse sobre ele: “Aprendi que Sant’Ana é assim, quente ou frio, nunca morno”. Dia 19, aos 78 anos, de insuficiência respiratória e infecção generalizada, em Porto Alegre.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2017, edição nº 2540