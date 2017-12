Morreram Pete Moor – Cofundador da banda Miracles, sucesso da gravadora Motown (Donaldson Collection/Getty Images) Fanny Abramovich – Educadora e escritora de gargalhada irresistível (Bob Wolfenson//) Fanny Abramovich, pedagoga e escritora paulistana de livros infantojuvenis, autora de mais de quarenta títulos. Na São Paulo dos anos 60, 70 e 80, tornou-­se referência de um recurso didático, ainda incipiente nas escolas, que mesclava as boas narrativas com leituras divertidas e emocionadas. “Muitos alunos meus, de quarenta anos atrás, já me encontraram pela vida e ainda se lembram do jeito como contava histórias”, disse ela em 2008, sem um pingo de afetação. Em 1980 fez muito sucesso ao estrear um quadro no programa matinal TV Mulher, da Globo, apresentado por Marilia Gabriela. Sua gargalhada contagiante, associada a movimentos de braços que pareciam levá-la a levantar voo das almofadas nas quais se sentava, rapidamente ganhou notoriedade. Dia 27, aos 77 anos, de câncer, em São Paulo. Augusto Marzagão, jornalista paulista, criador do histórico Festival Internacional da Canção, que teve edições entre 1966 e 1972. Nascido em Barretos, chegou a ingressar no seminário, que abandonou aos 18 anos. Como repórter do jornal O Tempo, conheceu o ex-presidente Jânio Quadros (1917-1992), de quem viria a ser assessor. Trabalhou também com os ex-­presidentes Itamar Franco (1930-2011) e José Sarney. Ao longo de duas décadas, atuou na Televisa, rede de TV mexicana. Dia 28, aos 87 anos, de insuficiência respiratória, no Rio. Publicado em VEJA de 6 de dezembro de 2017, edição nº 2559 Este conteúdo é exclusivo para assinantes do site. Assine agora e tenha acesso ilimitado. Conheça os planos de assinatura OU