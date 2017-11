David Cassidy – O cantor e ator foi galã juvenil na década de 70 por seu papel no seriado de TV Família Dó-Ré-Mi (Everett Collection/Keytone Brasil//)

David Cassidy, ator e cantor nova­-iorquino. Na década de 70, ganhou fama pelo papel de Keith Partridge no seriado de TV Família Dó-Ré-Mi. Na carreira musical, lançou hits como The Last Kiss. Em 1972, foi premiado com o Grammy pelo álbum Cherish. Problemas com dívidas e com o alcoolismo marcaram seus últimos anos de vida. Dia 21, aos 67 anos, de insuficiência hepática, na Flórida.

Anunciada

João Gilberto – O gênio da música brasileira, um dos criadores da bossa nova: agora, sob tutela da filha Bebel (Nellie Solitrenick//)

a interdição do cantor, violonista e compositor João Gilberto, de 86 anos, um dos pais da bossa nova. Bebel Gilberto, filha do artista, ganhou uma ação na Justiça para gerir sua vida. Segundo ela, a decisão se deu para “pôr fim aos negócios temerários que João vinha sendo orientado a firmar”. A principal queixa foi contra Claudia Faissol, mãe de Luisa, a caçula do músico, que o teria levado a assinar contratos duvidosos. Dia 15, no Rio.