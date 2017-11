Morreram

Márcia Cabrita, atriz carioca. Seu desempenho mais popular na TV foi no humorístico Sai de Baixo, da Rede Globo, entre 1997 e 2000. Nele, deu vida à doméstica Neide Aparecida. Sua estreia na televisão ocorreu na minissérie As Noivas de Copacabana (1992). Ela esteve ainda em novelas como Sete Pecados (2007) e Novo Mundo (2017). Desde 2010, tratava-se de um câncer no ovário. Dia 10, aos 53 anos, no Rio.