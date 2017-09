MORRERAM

Jake LaMotta, boxeador nova-iorquino conhecido como Touro Indomável, cuja autobiografia, com esse título, inspirou o filme homônimo (1980), de Martin Scorsese, protagonizado por Robert De Niro. O atleta, que lutava na categoria peso médio, tinha forte temperamento, fora e dentro dos ringues — era um “queixo-duro”, como se apelidam no esporte aqueles que aguentam muitos socos. Filho de imigrantes italianos, aprendeu boxe em um reformatório, para onde foi levado depois de ser pego numa tentativa de roubo. Tornou-se profissional em 1941 e, até sua aposentadoria, em 1954, venceu 83 lutas, empatou quatro e perdeu dezenove. Em 1949, ganhou o cinturão do peso médio, que manteve por um ano e sete meses, até ser superado pelo compatriota Sugar Ray Robinson (1921-1989), seu maior rival: das seis vezes em que se enfrentaram, LaMotta só venceu uma. Em 1970, publicou o livro que Scorsese transporia para as telas. O longa recebeu oito indicações ao Oscar — De Niro faturou a estatueta de melhor ator; o filme conquistou ainda o prêmio de melhor montagem. Dia 19, aos 95 anos, de pneumonia, em Aventura, na Flórida.

Lillian Ross, escritora nova-iorquina, uma das criadoras do jornalismo literário. Até sua morte, foi repórter da revista The New Yorker, para a qual trabalhou durante sessenta anos. Em 1950, já contratada pela publicação, propôs que uma de suas reportagens, sobre a produção do filme A Glória de um Covarde (1951), de John Huston, fosse escrita como um romance. O resultado, que ainda originou o livro Filme, é tido como pioneiro do gênero romance de não ficção. Dia 20, aos 99 anos, em decorrência de um AVC, em Nova York.

Harry Dean Stanton, ator americano, famoso por papéis em clássicos como Alien, o Oitavo Passageiro (1979), de Ridley Scott, e Paris, Texas (1984), de Wim Wenders. Nesse último, interpretou Travis Henderson, homem com amnésia que viaja pelos EUA em busca da mulher. O ator nasceu no Kentucky e fez carreira em Los Angeles. Dia 15, aos 91 anos, de causas naturais, em Los Angeles.

Penny Chenery, joqueta americana que foi dona de Secretariat (1970-1989), cavalo de corrida considerado um dos mais rápidos da história — em 1973 faturou o Kentucky Derby, o Preakness e o Belmont Stakes. Nascida em New Rochelle, sua trajetória é contada no filme Secretariat — Uma História Impossível (2010). Dia 16, aos 95 anos, de causa não divulgada, em Boulder, no Colorado.

Liliane Bettencourt, empresária parisiense, declarada a mulher mais rica do mundo. Herdeira do gigante de cosméticos L’Oréal, seu patrimônio alcançava 39,5 bilhões de dólares. Dia 21, aos 94 anos, de causa não divulgada, em Paris.

