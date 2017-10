A volta do terror

Faltavam poucos dias para a jovem Maryam Abdullahi Gedi receber o diploma em medicina. Seu pai foi até Mogadíscio, capital da Somália, para a formatura, mas acabou tendo de comparecer ao funeral da filha, que morreu na explosão de um caminhão-­bomba no centro da cidade, no sábado 14. Episódios dramáticos como esse se repetiram centenas de vezes no pior atentado terrorista da história da Somália, que deixou mais de 300 mortos e número equivalente de feridos. O principal suspeito é o grupo Al-­Shabab, ligado à Al Qaeda. O atentado ocorre em um momento de fraqueza da organização. O objetivo é desestabilizar o governo recentemente instalado, num país que há mais de duas décadas enfrenta guerras internas e a ausência quase completa de Estado.

“O Al-Shabab está tentando ganhar tempo: a missão de paz da União Africana, que esteve na Somália por dez anos, vai se retirar em 2018. Os terroristas poderão, então, recuperar força e territórios nos próximos anos”, diz Kenneth Menkhaus, cientista político da Universidade Davidson e especialista em Somália. O grupo hoje controla algumas áreas rurais, mas seis anos atrás dominava também a capital e o porto de Kismayo. A ascensão do Al-­Shabab foi um dos fatores que levaram à invasão da Somália pela vizinha Etió­pia, em 2006. Com Mogadíscio novamente sob controle governamental e com a volta de serviços básicos à capital, houve esperanças de que o país se estabilizasse. O terrorismo, porém, ainda ameaça a criação de um governo central eficaz.

Publicado em VEJA de 25 de outubro de 2017, edição nº 2553