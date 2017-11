No rastilho da tragédia de 29 de novembro do ano passado, a comoção espalhou-se em ondas por todo o mundo. A hashtag #ForçaChape e suas variantes passaram a ser reproduzidas nas redes sociais, em manchetes de jornais, em faixas, em camisas, em luminosos projetados em monumentos históricos. A queda do avião da companhia boliviana LaMia na região montanhosa perto do Aeroporto Internacional de Medellín, na Colômbia, matou 71 pessoas, entre jogadores e comissão técnica da Chapecoense, jornalistas e tripulação. Houve apenas seis sobreviventes. Em poucas horas, um clube pequeno da cidade catarinense de Chapecó, que voava para a sua primeira final internacional, a da Copa Sul-Americana, ganhou notoriedade que jamais conquistara, e do modo mais estúpido possível. Os cinco dias entre o acidente e o funeral coletivo pareciam reproduzir uma frase do colombiano Gabriel García Márquez: “O amor se torna maior e mais nobre na calamidade”. Na cerimônia realizada no mesmíssimo local e horário em que deveria acontecer a partida contra o Atlético Nacional, o então ministro brasileiro das Relações Exteriores, José Serra, resumiu de modo genuíno e bonito o sentimento predominante: “Neste momento de tristeza para as famílias e para todos nós, as expressões de solidariedade que encontramos nos oferecem um grau de consolo imenso, uma luz na escuridão, quando estamos todos tentando compreender o incompreensível”.

Exato um ano depois, quando todos ainda tentam compreender o incom­preen­sível, a tragédia virou drama, e aquele amor que parecia não caber em si virou outra coisa. O choro se traduz em reclamação. A solidariedade agora é desconforto. O consolo deu lugar a uma nítida sensação de injustiça (leia os depoimentos abaixo). #ForçaChape é apenas uma fotografia na parede, um post no Facebook esmaecido pelo tempo. Até a terça-feira 21, a Chapecoense já havia sido acionada judicialmente em quinze processos trabalhistas movidos por parentes de jogadores e funcionários do clube. Outras sete ações cíveis foram abertas pelas famílias de jornalistas que estavam a bordo da aeronave. As indenizações podem superar a casa de 1 bilhão de reais, considerando o valor do salário das pessoas embarcadas, a expectativa de vida de cada um e os danos morais provocados pelo desastre. Esse montante em ressarcimentos equivaleria à inviabilização da Chapecoense, que inapelavelmente teria de fechar as portas. “Faremos todo o possível para agilizar o andamento das ações”, garante o atual presidente da Chapecoense, Plínio David De Nes Filho. “Esperamos dar o que merecem por justiça.”

zoom_out_map 1 /4 “Meu trauma não tinha data de validade” - Vanessa Gonçalves, viúva do atacante Kempes, lamenta a falta de sensibilidade dos dirigentes da Chapecoense. “Pagaram só um mês de tratamento psicológico. No segundo, disseram que não pagariam mais”, afirma. “Eu disse a eles que meu trauma não tinha data de validade, uma duração de apenas trinta dias.” Vanessa apelou ao presidente do clube para que fosse mantido o apoio terapêutico. Mas o que a consolou mesmo foi a realização de um sonho do filho João Gabriel, hoje com 8 anos. Fã de Neymar, o menino vinha havia tempos repetindo um pedido ao pai: queria conhecer pessoalmente o craque. “No ano que vem a gente vai”, era o combinado. Coube à mãe cumprir a promessa. Em agosto, ela levou o filho até a Espanha para assistir ao amistoso entre Chapecoense e Barcelona. Neymar, porém, não jogou — dias antes, acertara sua saída do time catalão. Três semanas depois, Vanessa pôde, enfim, realizar a vontade de Kempes. Brasil e Equador enfrentaram-se em Porto Alegre, e Neymar estava lá. João conta ter engasgado ao ver o camisa 10 da seleção. (Jefferson Coppola/) VJ2558

zoom_out_map 2 /4 “Dirigente de futebol não tem coração, tem conta bancária” - O representante comercial Osmar Machado, pai do zagueiro Filipe Machado, recusou quase todos os telefonemas feitos para seu celular na madrugada de 29 de novembro do ano passado. Era costume receber do único homem entre seus cinco filhos a primeira ligação no dia de seu aniversário. Osmar sabia que Filipe estava viajando, mas estranhou a demora. Resolveu, então, atender uma das chamadas. Era de um amigo, que logo lhe pediu que ligasse a televisão. “Minha vida praticamente acabou ali”, diz Osmar. Sem pensar muito, pegou o carro e dirigiu por mais de 450 quilômetros até Chapecó. No caminho, disse que quase jogou “o carro na traseira de um caminhão”, mas parou para se acalmar e foi acudido por uma policial rodo­viá­ria. Nos dias que se seguiram à tragédia, era dele uma das vozes mais exaltadas. Hoje Osmar diz ter recebido o carinho de amigos e desconhecidos, mas segue criticando a postura da diretoria do ex-empregador de Filipe. “Desde o dia em que deixei a cidade com o corpo do meu filho, ninguém da Chapecoense me ligou”, afirma. Para ele, “dirigente de futebol não tem coração, tem conta bancária”. (Jefferson Coppola/) VJ2558

zoom_out_map 3 /4 “Aquela diretoria cuidadosa que eu conhecia desapareceu” - Há um ano, Ilaídes Padilha, a mãe do goleiro Danilo, incorporou uma missão, a do ombro materno afeito a confortar os que sofrem com a perda de um filho, motivada pela tragédia do voo LMI2933. De certo modo, ela ocupou um espaço subtraído pela frieza oficial dos cartolas da Chapecoense. “Aquela diretoria cuidadosa que eu conhecia desapareceu.” Ilaídes ganhou notoriedade depois do abraço oferecido a um repórter do canal SporTV, cuja imagem correu o mundo. No interior paranaense, a cena despertou a curiosidade de outras famílias. “Elas queriam conhecer aquela mãe forte, queriam saber por que não chorava nas reportagens”, diz. Ilaídes percebeu que sua postura altiva impactava pessoas que nem conhecia. Por isso, montou um grupo de apoio para mães em situação semelhante à sua. “As pessoas se fecham dentro de casa, entram em depressão. Ofereço ajuda para que encontrem uma nova forma de viver.” Ilaídes deixou o emprego burocrático numa rádio de Cianorte para se dedicar ao grupo e a outros projetos, como a produção do filme Goleiro, que vai contar a história de Danilo e dela própria, e deve ser lançado em 2018. (Jefferson Coppola/) VJ2558

zoom_out_map 4/4 “A Chapecoense só começou a ajudar há coisa de um mês” -Tatuar no corpo a imagem da mulher amada é algo trivial no universo do futebol. O rosto de Rosangela Loureiro, viúva do meia Cleber Santana, estava gravado no braço direito do jogador, que frequentemente cobrava a retribuição do gesto. A negativa da companheira era sempre a mesma: a sessão de agulhadas seria dolorosa demais. Quatro dias após a queda do avião, porém, Rosangela foi a um estúdio de tatuagem e saiu de lá cinco horas depois com o rosto do marido em sua panturrilha direita (acompanhada da frase: “A sua falta será lembrada até o último dia da minha vida”). “Minha dor era tão grande que nem senti a agulha”, diz. O casal estava junto havia dezenove anos e pretendia fincar raízes na cidade catarinense. Agora, Rosangela se decepcionou com a postura dos dirigentes, que ela compara com a atitude dos políticos em tempos de eleição — estes, aliás, aparecem apenas em cerimônias como a realizada há duas semanas, na entrega de medalhas de honra ao mérito. “A Chapecoense só começou a ajudar as famílias há coisa de um mês”, afirma ela. “Parece que foi para desviar o foco de quem não fez nada.” (Jefferson Coppola/) VJ2558

A demora na conclusão dos processos incomoda os familiares e, embora permita que a Chapecoense respire momentaneamente, é ensaio geral para a inexorável conta que virá pela frente. Há complicadores que justificam as delongas. A investigação sobre o acidente envolve autoridades de três países: Bolívia (a sede da empresa LaMia e de onde partiu a aeronave), Brasil (por ser o país do clube catarinense, o contratante do voo) e Colômbia (o local da queda). Para o Brasil e a Colômbia, as conclusões são claras. O Ministério Público Federal brasileiro diz não haver “qualquer evidência de que algum brasileiro possa ter dado causa ou tenha contribuído para o trágico acidente” e que a escolha da LaMia se deu apenas por uma questão de preço — o valor do fretamento era de 140 000 dólares, menos da metade do orçamento encaminhado por uma concorrente. Ou seja: exime o clube de culpa na esfera criminal. O Grupo de In­vestigação de Acidentes Aéreos (GRIAA) da Aeronáutica Civil da Colômbia, unidade administrativa responsável pelo tráfego aéreo naquele país, divulgou um informe preliminar sobre as causas do acidente — o relatório final segue sem previsão de divulgação — no qual o motivo provável para a queda da aeronave é “consistente” com a falta de combustível.

Na Bolívia, contudo, só há sombras. Apura-se, ali, como foi autorizada a decolagem de uma aeronave cuja autonomia de voo era exatamente a mesma da distância até o aeroporto de destino, e, portanto, muito próxima do risco de pane seca. Além disso, para que um voo seja liberado pelas autoridades aeroportuárias da Bolívia, é necessária a apresentação de uma apólice de seguro válida que garanta sua operação. A seguradora que emitiu a apólice para a viagem da aeronave da LaMia, a boliviana Bisa Seguros y Reaseguros, recusa-se a desembolsar o valor do prêmio estipulado (25 milhões de dólares) sob a alegação de falta de pagamento da companhia aérea. E mais: a Bisa apresentou uma cláusula contratual, aceita por todas as partes, pela qual se excluiu a Colômbia da cobertura — haveria indenização apenas se o avião tivesse caído em território boliviano. Por precaução, antecipando evidentes problemas judiciais, a seguradora Bisa entrou em acordo com os familiares dos tripulantes bolivianos, em troca do compromisso de que não a acionarão legalmente. Aos brasileiros, a seguradora oferece o que chamou de “fundo humanitário”: a cifra de 200 000 dólares para cada família, o equivalente à metade do valor da apólice. A proposta foi recusada pelos brasileiros, que já anunciaram que entrarão com uma ação coletiva na Justiça da Bolívia.

Tudo é desacerto, e, enquanto não brotam definições, as peças se movimentam tentando ampliar as compensações. Há um denominador comum: as viúvas de muitos jogadores se queixam de não ter recebido dos empregadores dos maridos tudo o que lhes cabia por direito. Rosangela Loureiro, mulher do meia Cleber Santana, conta que a Chapecoense pagava 50% de seu aluguel na cidade. Depois do acidente, ela pediu que o auxílio fosse mantido e recebeu uma resposta positiva do clube. Três meses depois, porém, Rosangela descobriu que o pagamento não estava sendo feito. “Sorte que o dono do apartamento era amigo da família, caso contrário teria sido despejada”, diz ela. As viúvas de outros membros da comissão técnica, contratados como pessoas jurídicas, e não por meio da CLT, com todos os direitos assegurados, alegam ter sido esquecidas, sem receber um centavo do clube como reparação — apenas o valor amealhado até agora com amistosos, leilões, doações de empresas e pessoas físicas: 61 000 reais por família, divididos em três parcelas. É o caso de Fabienne Belle, viúva de Luiz Cesar Martins Cunha, o Cesinha, fisiologista da equipe à época do acidente. Outros parentes só tiveram seus pedidos atendidos depois de reivindicar diretamente ao atual presidente do clube. Embora defenda a postura da instituição, o presidente Nes Filho admite fragilidade no tratamento dedicado ao longo do último ano. “Pode ter acontecido. Não por falta de vontade, mas sim de informação.” Para reparar a falta de assistência nos últimos meses, o clube estreitou, nas últimas semanas, o contato com os grupos que defendem os direitos de reparação: a Associação Brasileira das Vítimas do Acidente com a Chapecoense (Abravic) e a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense (AFAV-C).

Os familiares, em busca de valores maiores, costumam lembrar uma consequência evidentemente involuntária das mortes: a expansão da “marca” Chape­coense. De acordo com um estudo feito pela consultoria de marketing esportivo BDO, no último ano o valor de mercado do clube praticamente dobrou, sendo estimado hoje em 65 milhões de reais. Em 2017, a Chapecoense esteve em Barcelona para a disputa de um amistoso contra o time de Lionel Messi e companhia. Na Itália, enfrentou a Roma e encontrou-se com o papa Francisco em visita ao Vaticano. E ainda viajou ao Japão para a disputa de um torneio amistoso contra o campeão nacional do país asiático. O clube catarinense afirma que está reservando 80% do seu lucro líquido para o pagamento de indenizações, quando os valores forem decretados. Ainda no ano passado, 5,4 milhões dos 6,7 milhões de reais registrados como superávit foram separados pela Chapecoense como “reserva de contingência”. A previsão é que esse valor suba em 8 milhões de reais neste ano, já que a expectativa de balanço financeiro para 2017 é de 10 milhões de reais no azul.

Em terreno tão delicado, os passos são tímidos, consternados, sem lágrimas. A diretoria da Chapecoense decidiu não realizar nenhum tributo na semana de lembrança da tragédia. Os familiares não esperam — nem querem — que as homenagens se estendam. Há duas semanas, foi realizada em Chapecó uma cerimônia para as 68 famílias brasileiras (dos 64 mortos e dos quatro sobreviventes) impactadas diretamente pela desgraça na Colômbia — a agenda foi propositalmente antecipada a pedido dos familiares, justamente para não coincidir com o aniversário do acidente. Na manhã do sábado 11, o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, esteve no interior catarinense para entregar a Cruz e a Medalha do Mérito Desportivo aos representantes de cada uma das vítimas, além de repetir a promessa de apoio total do governo brasileiro na apuração do caso. O dia seguiu com palestras e outras mesuras. A muitos dos presentes, cultos como esse já não preenchem o vazio. Disse a VEJA o parente de um dos mortos, que vive em Chapecó e preferiu não se identificar, com receio de provocar mal-estar: “Esse tipo de evento, apesar de bonito e emocionante, é uma forma de limpar a barra do clube e da diretoria pela falta de ações consistentes desde a tragédia”. Há um duplo anseio, e só: velocidade e justiça, de modo a transformar o drama em normalidade — o cotidiano duro das coisas findas, e, embora findas, permanentes.

A incessante busca pelos culpados

A quem caberá, no fim das contas, a responsabilidade pelo acidente com o avião da Chapecoense? Para a Direção-Geral de Aeronáutica Civil da Bolívia (DGAC), órgão equivalente à Anac brasileira, os proprietários da empresa aérea LaMia eram dois: os pilotos Miguel Quiroga, o comandante morto no voo de 29 de novembro de 2016, e Marco Antonio Rocha, foragido da Justiça. Esse último disse em entrevista ao site de VEJA, em dezembro do ano passado, que a aeronave usada pela LaMia fora alugada de um ex-senador venezuelano, Ricardo Albacete. É sua filha, Loredana Albacete, que consta como proprietária do avião na cópia do contrato de fretamento para a Chapecoense entregue ao Ministério Público Federal brasileiro. Na investigação feita pelo MPF, foram obtidas trocas de e-mail que mostram claramente Loredana nego­cian­do os detalhes de pagamento em nome da LaMia para um voo anterior, de 18 de outubro, referente à viagem para o jogo entre a Chapecoense e outra equipe colombiana, o Junior Barranquilla. Sobre o envolvimento da família Albacete, as autoridades boli­via­nas nada disseram.

Sem a conclusão do inquérito, os advogados não conseguem estabelecer os alvos das ações cíveis e criminais. Contudo, para não perderem o prazo, entrarão na Justiça contra a LaMia, a DGAC e o governo boliviano. Os processos devem ser instaurados nos próximos dias. Se há demora nas definições de culpa, de maneira a saber quem pagará pelos danos, já não há dúvida sobre o que e quem provocou a queda, embora o relatório final não tenha sido divulgado. O grande erro foi do comandante Quiroga, que, obviamente, não pode ser imputado, tampouco se defender. Foi dele a decisão de não parar para reabastecer, de acordo com o plano de voo submetido à autoridade aeroportuária da Bolívia. Na Colômbia, os investigadores atestaram que “não existia evidência aparente de combustível em toda a região do acidente”. Ou seja: os tanques estavam vazios. Uma foto anexada ao relatório preliminar (reproduzida acima) mostra os três marcadores de combustível da aeronave zerados — embora haja a possibilidade técnica de que os ponteiros tenham voltado ao início quando a eletricidade da aeronave foi cortada. É improvável.

Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2017, edição nº 2558