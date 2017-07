A Lista: Quatro empresas que fizeram IPO em 2017

Carrefour

Na semana passada, o varejista lançou suas ações na bolsa e captou 5,12 bilhões de reais. Foi o maior IPO dos últimos quatro anos no Brasil. Com o dinheiro, o Carrefour, que ocupa o primeiro lugar no ranking nacional das maiores redes de supermercados, pretende encarar o rival Pão de Açúcar, que tem investido em sua divisão de alimentos para recuperar a liderança de mercado.

Azul

Com sua primeira emissão de papéis, em abril, a companhia aérea levantou pouco mais de 2 bilhões de reais na Bovespa e na Bolsa de Nova York. Desde 2013, a Azul planejava abrir o capital, mas sempre adiava a decisão devido à crise econômica.

Hermes Pardini

O laboratório de diagnósticos abriu o capital em meados de fevereiro. A entrada na Bovespa serviu para que a empresa captasse 878 milhões de reais, que serão investidos na expansão de suas unidades. Foi a primeira tentativa de emissão de ações do grupo.

Movida

Trata-se da primeira abertura de capital do ano, que ocorreu em fevereiro e movimentou 645 milhões de reais. O montante não atingiu a expectativa da companhia de locação de automóveis, que era atrair 1,2 bilhão de reais. Mas o resultado foi positivo o suficiente para animar outras empresas a entrar na bolsa.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2017, edição nº 2540