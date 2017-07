A Colômbia em seu labirinto

No livro O General em Seu Labirinto, o romancista colombiano Gabriel García Márquez narra a trajetória do general Simón Bolívar, que, tendo suas ambições políticas rejeitadas pelo povo da Colômbia, tentou deixar o país rumo ao exílio, mas morreu antes de alcançar seu objetivo. “O resto era escuridão. Carajos… Como posso sair deste labirinto!”, exclama o personagem. A amargura e a melancolia da narrativa lembram um pouco os dilemas enfrentados pelo atual presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Em dezembro do ano passado, ele recebeu em Oslo, na Noruega, o Nobel da Paz. Sua façanha foi conseguir um acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), narcoguerrilha que inferniza o país há décadas. Na semana passada, seus integrantes entregaram 7 132 armas a uma missão da ONU. Mas os colombianos receberam a notícia com desânimo. O governo de Santos, que comandou a cerimônia de entrega com o líder das Farc, Rodrigo Londoño, é aprovado por apenas um quarto da população.

Iniciadas em 2012, as negociações com as Farc conseguiram acelerar uma tendência, que já vinha de anos anteriores, de queda na violência. O ano de 2016 foi o que registrou a menor quantidade de assassinatos em quatro décadas. A taxa de homicídios hoje é menor que a do Brasil (24,4 contra 28,9 para cada 100 000 habitantes). Os sequestros, que já alcançaram um pico de 3 500 em 2000, chegaram a apenas 205 no ano passado.

A narrativa e a sensação da população, porém, não correspondem a esses números. Para 86% dos colombianos, a segurança está piorando. “Não há otimismo porque, apesar de todos os avanços, o sentimento de insegurança surpreendentemente continua alto”, diz o economista Martín Oroz­co, presidente do instituto de pesquisas de opinião Invamer, em Medellín. Segundo dados da empresa, 15% dos colombianos declaram que foram vítimas de violência no último ano. É a mesma taxa de outros anos, só que a natureza dos crimes mudou muito. Se antes os relatos mais representativos eram de delitos atrozes como sequestros e assassinatos, atualmente o passo lento da economia, que neste ano deve crescer 2%, faz com que a maior parte seja de furtos de celular e carteira. São atos bem menos graves, mas geram uma avaliação negativa do governo do mesmo jeito.

Outro ponto que atrapalha Santos são os diabos escondidos nos detalhes do acordo de paz. “Para a maior parte dos colombianos, o acordo não foi obra de Santos, e sim uma decisão das Farc”, diz o cientista político e antropólogo Eduardo Álvarez, da Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá, e pesquisador da Fundação Ideias para a Paz. As maiores críticas são dirigidas aos termos da anistia aos terroristas, que, apesar dos crimes graves, não serão mandados para a prisão. “A ideia geral é que eles ganharam muito dinheiro e poderão aproveitar a vida em liberdade”, diz o colombiano Carlos Lemoine, presidente da consultoria CNC, que realiza pesquisas de opinião. Entre as diversas fontes de financiamento usadas pelas Farc estavam a mineração ilegal, o narcotráfico e a extorsão de pessoas e de empresas. Uma delas era a brasileira Odebrecht, que, segundo revelou VEJA, pagou durante vinte anos um pedágio mensal para poder operar no país. Por essas questões, quase metade da população gostaria que o acordo fosse renegociado em outros termos.

Os nós e os parágrafos obscuros do acordo não teriam tanta relevância se não fossem bem explorados pela oposição. O principal rival de Santos é seu antigo chefe, o ex-presidente Álvaro Uribe, de quem foi ministro da Defesa. Em seu mandato, Uribe esmagou as Farc. Foi esse enfraquecimento que mais tarde levou o grupo a não ver outro caminho a não ser se submeter a uma negociação de paz. Desde que deixou a Presidência, Uribe tem atacado sem descanso toda aproximação com os terroristas. Suas palavras reverberam principalmente nos que vivem em áreas rurais e estão mais sujeitos à violência de outros grupos armados, como o Exército de Libertação Nacional (ELN), o marxista-leninista Exército Popular de Libertação (EPL), o Clã do Golfo, sem ideologia, e os dissidentes das Farc. Eles não têm condições de amea­çar o Estado colombiano, como as Farc fizeram no passado. Somados, são menos numerosos: 4 000 membros contra 7 000 das Farc. Ao continuarem na ativa, porém, fazem parecer que todo o esforço foi em vão.

Publicado em VEJA de 5 de julho de 2017, edição nº 2537