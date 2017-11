Você sabe quem são os ministros do governo Temer?

O presidente Michel Temer (PMDB) anunciou na última segunda-feira que iniciou as tratativas com partidos da base aliada para uma reforma ministerial. Ele quer concluir até “meados de dezembro” as alterações, que devem envolver até 17 das 28 pastas, segundo o líder governista no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). O rearranjo no primeiro escalão do governo tem como pano de fundo a pressão de aliados do presidente, sobretudo os partidos do chamado “Centrão”, descontentes com os espaços ocupados na Esplanada dos Ministérios. Os líderes destas siglas condicionam a aprovação das medidas econômicas propostas pelo Palácio do Planalto, como a reforma da Previdência, à redistribuição dos ministérios.

Teste abaixo, antes das mudanças de Temer, se você sabe quem são os ministros do governo: