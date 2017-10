Vídeo: Gilmar Mendes é hostilizado durante jogo no Pacaembu

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), esteve neste domingo no estádio do Pacaembu, em São Paulo, para assistir à vitória do São Paulo contra o Santos por 2 a 1, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mendes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi hostilizado ao ser avistado pelos torcedores presentes quando apareceu na tribuna de honra do estádio.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ouvir um coro de “ladrão” dirigido pela torcida ao ministro, seguido de algumas palavras de ordem, classificando Gilmar Mendes como “lixo” e “corrupto“.

A tribuna onde estava o ministro é um espaço de cadeiras separado dos demais torcedores e geralmente utilizado para recepcionar autoridades e dirigentes dos clubes. Procurado por VEJA, o ministro Gilmar Mendes respondeu, por meio de sua assessoria, que não vai comentar o ocorrido.