Tucano do MBL chama dirigente do PSDB de ‘velho babão’

A disputa nos bastidores entre o prefeito João Doria e o governador Geraldo Alckmin pela candidatura à Presidência da República em 2018 deflagrou um clima de baixaria entre as alas mais jovens e mais velhas do PSDB. Uma reunião realizada nesta quinta-feira em Brasília terminou em xingamentos e ameaças entre apoiadores de Doria, Alckmin e Aécio Neves.

No momento de maior exaltação, Vitor Otoni Damasceno, integrante da juventude tucana ligada ao Movimento Brasil Livre (MBL), que é pró-Doria, exaltou-se contra o secretário-geral do partido, deputado Silvio Torres, aliado de primeira hora de Alckmin, chamando-o de “velho babão”. Como resposta, Torres o ameaçou de demissão dizendo que ele poderia arrumar as malas de Brasília — Damasceno é coordenador-geral de Políticas Transversais da Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República, um cargo de indicação do PSDB.

Segundo uma pessoa presente na reunião, a briga começou quando Torres informou ao grupo que não seguiria o regimento do partido, instituído em 2015, na escolha da executiva estadual e nacional do PSDB que será realizada nos próximos meses. O objetivo seria favorecer o grupo próximo de Alckmin.

No mesmo encontro, o deputado federal também bateu boca com o presidente nacional da juventude do PSDB, André Morais, que é ligado ao prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que, por sua vez, integra o grupo do senador Aécio Neves (PSDB-MG). Em uma entrevista ao site de VEJA, em setembro, Virgílio também afirmou que se candidatará à vaga para o Planalto no próximo ano. Morais acusou Torres de estar sendo parcial em sua decisão. O deputado respondeu que ele não tinha capacidade de ocupar o cargo de líder da juventude.

A juventude do PSDB hoje se divide entre dois grupos — o Ação Popular ligado ao Alckmin e o Conexão 45, de Doria e do MBL.

No início do mês, o prefeito João Doria e o ex-governador Alberto Goldman protagonizaram uma briga estridente nas redes sociais. Goldman classificou Doria como um dos piores políticos de São Paulo que “só faz cena para os meios de comunicação”. Doria rebateu dizendo que ele era um “fracassado e improdutivo” que “vive de pijamas na sua casa”.