TRE-RJ cassa mandatos de Luiz Fernando Pezão e vice

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) cassou nesta quarta-feira os mandatos da chapa composta pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e o vice, Francisco Dornelles (PP), eleita em 2014. Por 3 votos a 2, o TRE-RJ tomou a decisão com base na denúncia da Procuradoria-Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (PRE-RJ) de que houve abuso de poder econômico e político na campanha do peemedebista.

A decisão, que torna Pezão e Dornelles inelegíveis por oito anos e determina eleições diretas ao governo fluminense, não será cumprida imediatamente, pois cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os desembargadores eleitorais deram razão à denúncia da PRE-RJ, que acusa a chapa Pezão-Dornelles de conceder benefícios financeiros a empresas como contrapartida a doações de campanha. “Restou comprovado que contratos administrativos milionários foram celebrados em troca de doação de campanha”, o desembargador eleitoral Marco Couto em seu voto.