‘Teori ajudou brasileiros a confiar na Justiça’, diz FHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse em nota divulgada nesta sexta-feira que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator da Operação Lava Jato, Teori Zavascki, morto em acidente de avião em Paraty, “ajudou os brasileiros a confiar na Justiça” em um “difícil período”.

O ex-presidente se disse “chocado” e “entristecido” e afirmou confiar que o STF “saberá honrar suar memória”. Ele ainda exaltou a conduta do ministro, de “respeito às leis, à moralidade, aos interesses da democracia e ao futuro do país”. Foi FHC quem fez a primeira indicação de Teori para um tribunal superior, quando o designou, na reta final do seu governo, para uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Presidentes e ex-presidentes

O presidente Michel Temer se pronunciou no começo da noite de quinta-feira e afirmou que Teori teve “trajetória impecável a favor do direito e da justiça” e “era um homem de bem, um orgulho para todos os brasileiros”, além de declarar luto oficial de três dias.

Em notas, os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma Rousseff (PT) e José Sarney também lamentaram a morte. Lula disse que Teori foi “um cidadão que honrou a magistratura em todos os postos que ocupou”, enquanto Dilma ressaltou que foi um “privilégio” indicá-lo para o STF e que o ministro se consolidou “como um intelectual do direito, zeloso das leis e da Justiça.”

Sarney, por sua vez, lembrou que conheceu Teori ainda em seu governo, quando este era juiz federal e foi nomeado desembargador. Segundo ele, o ministro “prestou um grande serviço à magistratura brasileira com sua experiência e cultura jurídica.”