Temer tem alta e voltará ainda esta noite ao Palácio do Jaburu

O presidente Michel Temer (PMDB) teve alta e deixará ainda esta noite o Hospital do Exército, para onde foi no final da manhã desta quarta-feira – ele passou por uma cistoscopia, para tratar uma obstrução urinária. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente passa bem e descansa. A previsão é que ele saia do local por volta das 20h.

Temer estava no gabinete, com os militares que fazem sua assessoria pessoal, quando começou a sentir dores abdominais. Segundo a assessoria do presidente, ele já estava com dificuldades para urinar e foi caminhando até o serviço médico do Palácio do Planalto para averiguar o problema. Examinado pelo médico de plantão, o presidente foi aconselhado a fazer exames mais aprofundados para comprovar um possível quadro de obstrução na uretra.

Segundo o Palácio do Planalto, ele deve ir para o Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente. Durante o dia, chegou a ser cogitada a sua transferência para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que ficou de prontidão.

O problema de saúde ocorreu no momento em que a Câmara dos Deputados discutia se autorizava ou não o envio ao Supremo Tribunal Federal (STF) da denúncia contra ele por organização criminosa e obstrução de Justiça, feita pela Procuradoria-Geral da República.