Temer escolhe Carlos Marun para Secretaria de Governo

Em mais um movimento no xadrez ministerial para agradar à base aliada no Congresso, o presidente Michel Temer (PMDB) decidiu nomear o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) para a Secretaria de Governo, pasta responsável pela articulação política. Membro da tropa de choque do governo na Câmara, Marun substituirá o tucano Antonio Imbassahy no ministério.