Temer diz ter feito desemprego voltar; recorde outras dez gafes

O presidente Michel Temer (PMDB) publicou um vídeo no Twitter nesta sexta-feira para falar de sua participação na reunião de líderes do G20, em Hamburgo, na Alemanha. Ao fazer o relato, no entanto, ele comete uma gafe ao dizer que seu governo está fazendo “voltar o desemprego”.

“Como eu pude fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando exatamente inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego e combatendo a recessão”, disse Temer no vídeo.

Não é a primeira vez que Temer comete gafe no exercício da função. Desde se referir à Rússia como União Soviética até chamar o rei da Noruega de rei da Suécia, passando pelo comentário de que o câncer do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), havia lhe feito bem, relembre outras dez bolas-foras do presidente da República.