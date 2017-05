Temer defende reformas e diz que direitos não serão cortados

O presidente Michel Temer (PMDB) reuniu na manhã desta sexta-feira ministros e parlamentares para fazer o balanço de um ano de seu governo. Ele voltou a defender as reformas propostas pelo governo e destacou que seu governo não toma medidas populistas, mas “está construindo pilares sólidos” para o futuro da país. Temer assumiu a presidência da República em 12 de maio de 2016, após o Senado Federal aceitar o impeachment de Dilma Rousseff.

Temer afirmou que encontrou o país com “um rombo milionário, recessão, desemprego e inflação galopante e juros alto” e sem diálogo com o Poder Executivo, mas sem fazer referência à ex-presidente Dilma. O presidente também destacou as “importantes reformas aprovadas”, como a PEC do Teto, que limita os gastos públicos em 20 anos.

“Cortamos gastos sem sacrificar nada na área social, protegendo quem mais precisa. Por isso, tratamos de fazer o que qualquer pessoa de bom senso faria e estabelecemos um teto para os gastos públicos que vale para os próximos 20 anos. Encontramos um déficit era tão elevado que não se podia eliminar de uma dia para outro e essa era única maneia de preservar o direitos sociais”, afirmou Temer.

O presidente destacou que nenhum direito do trabalhador será retirado com a reforma trabalhista. “A modernização trabalhista gerará mais emprego e, aqui, quero destacar que iremos garantir total proteção ao trabalhador. A palavra mais suave para as pessoas que dizem que os direitos do trabalhadores serão retirados é a irresponsabilidade, afinal basta deitar os olhos sobre o artigo 7º da Constituição e veremos que todos os diretos trabalhistas estão garantidos lá. Por isso, eu digo sem medo de errar, não haverá nenhum direto a menos para o trabalhador brasileiro”, disse.

Temer destacou que a reforma da Previdência será o próximo desafio do governo. A reforma prevê mudanças na idade mínima da aposentadoria, além de outras medidas que estão sob a relatoria do deputado Arthur Maia (PPS-BA).

“Sem apelar para o encanto do populismo ou marketing enganador, estamos construindo pilares sólidos e devo dizer que a tarefa importante nos próximos dias é a de salvar a Previdência. Não tenho dúvidas que conseguiremos e vamos garantir que todos os brasileiros tenham aposentadoria”, afirmou.