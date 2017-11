Temer, Cunha e Aécio: os mais reprovados do Brasil, aponta Ipsos

O que o presidente da República, Michel Temer (PMDB), o deputado federal cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e o senador Aécio Neves (PSDB-MG) têm em comum? Os três têm a conduta política rejeitada por mais de 90% dos brasileiros ouvidos pelo instituto Ipsos em pesquisa encomendada pelo jornal O Estado de S.Paulo. A pergunta feita aos entrevistados foi “você aprova ou desaprova a maneira como eles vêm atuando no país”.

Temer está na “dianteira”, reprovado por 95%, seguido por Cunha e Aécio, com, respectivamente, 94 e 93%. Eles são acompanhados de perto pelo ex-presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL), com 88%, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), com 83%, o senador José Serra (PSDB-SP), com 80%, e os ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB), com 79 e 77%, respectivamente.

Entre os prováveis candidatos à Presidência da República na eleição de 2018, o mais reprovado, com 70%, é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), que pilota a polêmica reforma da Previdência. Ele é “seguido” por outros presidenciáveis: o governador Geraldo Alckmin (PSDB), que tem reprovação de 67%, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 63%, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC), com 60%, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ex-senadora Marina Silva (Rede), ambos com 56%.

Dos 23 personagens da vida pública brasileira inseridos na pesquisa, apenas seis não têm reprovação acima de 50%: os ministros do STF Edson Fachin e Cármen Lúcia, o ex-ministro da Corte Joaquim Barbosa, o juiz Sergio Moro, o procurador da República Deltan Dallagnol e o apresentador Luciano Huck, que também é o líder entre os mais aprovados.

1º) Michel Temer (PMDB), presidente da República – 95%

2º) Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ex-deputado federal – 94%

3º) Aécio Neves (PSDB-MG), senador – 93%

4º) Renan Calheiros (PMDB-AL), senador – 88%

5º) Gilmar Mendes, ministro do STF – 83%

6º) José Serra (PSDB-SP), senador – 80%

7º) Dilma Rousseff (PT), ex-presidente – 79%

8º) Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ex-presidente da República – 77%

9º) Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara – 74%

10º) Henrique Meirelles (PSDB), ministro da Fazenda – 70%

11º) Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo, e Geraldo Alckmin (PSDB), governador de São Paulo – 67%

13º) João Doria (PSDB), prefeito de São Paulo, e Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará – 63%

15º) Jair Bolsonaro (PSC-RJ), deputado federal – 60%

16º) Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ex-presidente da República – 56%

17º) Marina Silva (Rede), ex-senadora – 56%

18º) Edson Fachin, ministro do STF – 49%

19º) Deltan Dallagnol, procurador da República, e Sergio Moro, juiz federal – 45%

21º) Cármen Lúcia, presidente do STF – 44%

22º) Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF – 41%

23º) Luciano Huck, apresentador de TV – 32%