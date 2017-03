Temer cria capital da cerveja e quer beber ao menos três canecas

Em cerimônia realizada nesta quinta-feira, em Brasília, o presidente Michel Temer (PMDB) deu a um importante hábito cultural brasileiro, tomar cerveja, uma cidade para chamar de sua: Blumenau (SC). O governante sancionou um projeto de lei, proposto pelo deputado petista Décio Lima (SC), que reconhece a cidade catarinense como a capital nacional da cerveja no Brasil. Lima, ex-prefeito de Blumenau, declarou que a proposta é “uma expressão de amor pelo estado e pela cidade”.

Temer, aparentemente, concorda. “Na verdade, a ideia de amor, de fraternidade e de confraternização”. O presidente mencionou várias vezes a Oktoberfest, festa tradicional de cultura alemã que reúne cervejeiros e turistas na cidade. Na avaliação de Temer, a cerveja em si é “um fenômeno de agregação e congregação“.

Ele ressaltou que “você nunca vê alguém tomando cerveja sozinho. Você vê alguém no bar em uma mesa com quatro ou cinco pessoas tomando cerveja e conversando animadamente. Esse é o ânimo que preside a cidade de Blumenau”, completou. Em um país polarizado, como o Brasil durante e após o impeachment – o deputado Décio Lima votou contra a saída da ex-presidente Dilma Rousseff –, Temer definiu a Oktberfest como “uma festa de pacificação”. “Nunca soube que na Oktoberfest houvesse divisões, de um lado uns e de outro lado, outros. Ao contrário: de um lado só, todos”, destacou o presidente, que declarou pretender visitar a capital da cerveja em breve, aproveitando para tomar “pelo menos umas três canecas” do patrimônio local.

“Lá o que se verifica é uma grande confraternização, que não é só na cidade. É nacional, e até internacional, porque muita gente vai para lá nessas oportunidades. Eu não tive ainda essa alegria, mas vamos ver se agora, após os convites feitos pelos senhores, eu vou tomar pelo menos umas três canecas. As canecas eu até recebi. Não trouxeram a cerveja. Então vou tomar a cerveja lá” Michel Temer, presidente da República

(Com Agência Brasil)