Temer confirma Jucá como líder do governo no Senado

O presidente Michel Temer decidiu nomear o deputado André Moura (PSC-SE) como novo líder do governo no Congresso e confirmou o senador Romero Jucá (PMDB-RR) na liderança do governo no Senado.

As mudanças ocorrem em meio à transferência do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) para o Ministério das Relações Exteriores no lugar de José Serra (PSDB-SP), que pediu demissão no dia 22 de fevereiro alegando problemas de saúde que o impedem de “manter o ritmo de viagens internacionais inerentes à função de chanceler.

Ao escolher Moura para liderar no Congresso, Temer tenta acalmar a turma do ‘centrão’ na Câmara, na tentativa de aprovar a Reforma da Previdência na Casa ainda no primeiro semestre. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, citando um assessor de Temer, a escolha tem como objetivo “curar as feridas” da última eleição para a presidência da Câmara, no mês passado, quando o PTB e o PSD acusaram o Planalto de ter trabalhado para reeleger Rodrigo Maia (DEM-RJ).