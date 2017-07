Temer agradece a deputados que se ‘indignaram’ com denúncia

O presidente Michel Temer (PMDB) fez agradecimentos nesta terça-feira aos deputados que se manifestaram contra a denúncia por corrupção passiva que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou contra ele. Em discurso no Palácio do Planalto, Temer expressou sua gratidão aos parlamentares que mostraram “indignação” na sessão de segunda-feira da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, quando foi apresentado parecer do relator Sergio Zveiter (PMDB-RJ) favorável ao prosseguimento do caso. Com a voz falhando em alguns momentos, o presidente disse que tem orgulho de “ter feito tanto pelo País como não se fez nos 20 anos passados”.

“Para não dizer que não falei de flores, quero agradecer enormemente àqueles que no dia de ontem usaram da sua palavra, da sua oratória, da sua emoção e mais particularmente da sua indignação contra o que ouviram ontem na comissão”, declarou o peemedebista. “Uma indignação contra uma injustiça contra o país.”

Temer foi aplaudido por uma claque de moradores do Distrito Federal, beneficiários do Programa Nacional de Regularização Fundiária, lançado nesta tarde. Os partidários do presidente gritaram “Fica, Temer” ao longo do discurso. O peemedebista repetiu que será “obediente” ao que a Câmara decidir. “Mas não vamos tolerar que paralisem o País”, disse. No período da manhã, Temer afirmou que respeitará qualquer que seja o resultado da votação da denúncia no plenário da Câmara.

(Com Estadão Conteúdo)