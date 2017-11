Skaf almoça com prefeitos de SP em agenda de candidato

O presidente da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, convidou nesta terça-feira mais de 130 prefeitos paulistas para um almoço na sede da entidade, localizada na Avenida Paulista. O encontro aconteceu no momento em que Skaf figura como único postulante do PMDB à candidatura ao governo de São Paulo nas eleições do ano que vem.

O peemedebista fez o convite pouco depois de participar com os prefeitos do evento de ampliação do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), do Sebrae – cuja seccional paulista é presidida por Skaf.

Dos 135 prefeitos que confirmaram presença no almoço, 22 são do PMDB, 27 do PSDB, 9 do DEM, 10 do PV, 10 do PSB, 13 do PSD, 3 do PR, 10 do PTB, 4 do PPS e 1 do PT.

Apesar do aspecto eleitoral que têm as agendas de Skaf pela Fiesp, o peemedebista nega veementemente que use a entidade para se favorecer politicamente tendo em vista as eleições do ano que vem. Pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), eventos de campanha só estão liberados a partir de agosto do ano que vem. Antes disso, a legislação veta expressamente o pedido explícito de votos.

Em 2010 e 2014, Skaf também disputou o Palácio dos Bandeirantes, nas duas vezes derrotado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). Ele teve uma ascensão entre os dois pleitos: no primeiro, pelo PSB, recebeu 1,05 milhão de votos, em quarto lugar com 4,56% do total. Na eleição seguinte, foram mais de 4,5 milhões de votos, em segundo lugar com 21,53%.

Ritmo de campanha

No fim de outubro, VEJA acompanhou uma agenda que Skaf fez ao litoral paulista pela Fiesp e constatou que ele dá um ritmo de campanha eleitoral a esses compromissos. Nessa ocasião, o presidente da Federação percorreu ruas de um bairro carente de Santos, visitou algumas casas, tirou fotos, e ainda realizou um grande evento em Cubatão, onde teve distribuição de comida de graça e aconteceu uma série de atividades gratuitas a quem estivesse presente.

Esse não foi o primeiro evento que Skaf realizou nesses moldes. De maio a novembro deste ano, o presidente da Fiesp participou de mais de vinte agendas semelhantes às descritas pela reportagem. Em seis delas, o evento contou com shows de artistas famosos, como Daniel, Alceu Valença e Elba Ramalho.

VEJA apurou que Daniel, por exemplo, chega a cobrar até 200.000 de cachê. Durante esse período, o cantor sertanejo realizou quatro shows em eventos da federação: em Vinhedo, no dia 5 de agosto; em Birigui, no dia 19 de agosto; em Porto Ferreira, no dia 2 de setembro, e em Botucatu, no dia 16 de setembro. Ao todo, a federação teria gasto cerca de 800.000 para pagar as apresentações do cantor.