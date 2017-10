Site de Aécio sofre ataque de hackers após volta ao Senado

Um grupo de hackers tirou do ar nesta quinta-feira o site do senador Aécio Neves (PSDB-MG). A página ficou inativa por cerca de três horas. O ataque aconteceu em protesto contra a decisão do Senado de permitir que o tucano retomasse o mandato.

“Indignado com a atual situação política do Brasil, com os votos favoráveis ao corrupto senador Aécio Neves, vamos iniciar uma série de ataques aos sites de todos aqueles que resolveram ferrar o brasileiro devolvendo o poder ao parlamentar corrupto”, escreveu o grupo chamado Anon H4 no Facebook, ao anunciar o ataque. “Embora seja algo que para muitos não soluciona o problema, estamos aqui para demonstrar nossa força, nossa indignação. Esperem por nós.”

Aécio estava afastado do Senado desde setembro por determinação da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de Justiça.

A página já voltou ao ar. VEJA entrou em contato com a assessoria do senador, mas não obteve resposta.